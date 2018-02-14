Среда, 14 февраля 2018

В Унцукульском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции погибли участник вооруженного подполья и спецназовец. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористическим комитет.

Боевик был обнаружен во время поиска участников незаконных вооруженных формирований. Сдаться он отказался и был убит в бою. “Пострадавших среди гражданского населения нет. Погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые,- говорится в сообщении НАК. – На месте происшествия обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему”.

Позже в НАК заявили, что убитый боевик возглавлял харачинскую группировку и находился в федеральном розыске с 2011 года. По данным НАК, он был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.

19 декабря в НАК заявили, что в Гумбетовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции убиты двое участников вооруженного подполья, “причастных к совершению преступлений террористической направленности”. Боевики были блокированы на участке горно-лесистой местности в двух километрах от села Игали. “На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы, – заявили в НАК. – На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты”.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, отметили в НАК.

Как утверждали в НАК, один из убитых – находившийся в федеральном розыске глава балаханинской группировки Ильяс Шарипов. Сообщается о его причастности к подрыву СВУ в Махачкале в 2013 году, вымогательству денежных средств у предпринимателей и к другим преступлениям.

Источник Интерфакса в силовых структурах сообщил, что речь идет о брате Марьям Шариповой, взорвавшей себя в метро в Москве. 29 марта 2010 года на станциях метро “Парк Культуры” и “Лубянка” произошли взрывы. В результате трагедии 39 человек погибли и 128 были ранены. Одна из смертниц была опознана как Шарипова. Отмечалось, что она могла мстить за своего первого мужа, члена “Аль-Кайды” доктора Мухаммада, убитого ФСБ.