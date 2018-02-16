Пятница, 16 февраля 2018

Затронувшую десятки стран атаку вируса NotPetya организовала Россия, чтобы дестабилизировать правительственные системы Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, сообщает Reuters.

Атака, начатая в июне 2017 года российскими военными, “распространилась по всему миру, нанеся убытки в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке”, подчеркнула Сандерс.

“Это было частью непрекращающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, и еще наглядней демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту, – говорится в заявлении. – Это были также безрассудные и неизбирательные кибератаки, которые будут иметь международные последствия”.

Власти США “рассматривает ряд вариантов”, сказал высокопоставленный чиновник Белого Дома, когда его спросили о возможных ответных действиях. При этом он не стал уточнять, каковы эти варианты и что подразумевалось под “международными последствиями”.

Накануне Министерство иностранных дел Великобритании возложило на Москву ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya. “Правительство Великобритании полагает, что правительство России, в частности российские военные, были ответственны за разрушительную атаку вируса NotPetya в июне 2017 года, – заявил замглавы британского МИДа Тарик Ахмад. – Атака стала свидетельством пренебрежения суверенитетом Украины. Это безрассудное действие нарушило работу организаций в Европе, что стоило миллионы фунтов”.

С аналогичным заявлением выступил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

В Кремле отрицают причастность России к кибератакам. “Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ничто иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании”, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13 января The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в Центральном разведывательном управлении США пришли к выводу, что вирус-вымогатель Petya (также называемый NotPetya) был создан при участии Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). О том, что к созданию вируса “с высокой степенью вероятности” причастна российская военная разведка, говорится в секретном отчете ЦРУ, выпущенном еще в ноябре, рассказали источники. Отмечается, что атака началась 27 июня, в День Конституции Украины. Атака велась с целью парализовать финансовую систему страны. В ЦРУ от официальных комментариев отказались.

27 июня компьютерные сети правительства Украины, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной кибератаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. Причиной стал вирус-вымогатель Petya, блокирующий загрузку операционной системы. Сообщение с требованием выкупа (300 долларов в биткоинах) при этом гласило, что вирус использует “военный алгоритм шифрования” и кодирует весь жесткий диск сразу.

Атака началась с Украины, которая больше всего пострадала от кибератаки, но вирус быстро распространился по миру. По данным антивирусной лаборатории ESET, в десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

В России, оказавшейся на 14-м месте, атаке вируса подверглись сервера “Роснефти” и “Башнефти” , металлургическая компания Evraz и целый ряд менее крупных компаний.

1 июля Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в причастности к распространению вируса Petya. По мнению СБУ, целью кибератаки было не обогащение, а “дестабилизация социально-политической обстановки” на Украине. Вирус якобы должен был уничтожить важные данные, а также нарушить работу государственных и частных учреждений страны “для распространения панических настроений” среди населения. В спецслужбе также отмечали, что заражение было спланировано и осуществлено заранее.

По данным СБУ, к атакам были причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины. “Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ”, – утверждали в СБУ.