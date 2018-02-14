Среда, 14 февраля 2018

В Москве против члена Правозащитного центра “Мемориал”, руководителя организации “Ёрдам” (“Помощь”) Бахрома Хамроева возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Об этом сообщается на сайте организации.

Правозащитнику вменяют регистрацию в его квартире “из личной заинтересованности” гражданина Киргизии Валишера Кадирова и гражданина Таджикистана Фируза Рустамова. При этом Хамроев знал, что они не будут жить по адресу регистрации, утверждают в полиции.

“Я регистрировал в своей квартире тех людей, которые реально нуждались в помощи и хотели легально находиться в России, никаких денег с них не брал, – заявил Хамроев. – Например, Валишер покинул родину после событий 2010 года в Оше, его задерживали в России и хотели экстрадировать в 2012 году, но освободили в 2013 году после применения ЕСПЧ 39-го правила. Его делом занимается Комитет “Гражданское содействие”, он время от времени жил у меня с 2016 года, а затем съехал”.

Кадиров и Рустамов дали показания на Хамроева. По словам одного из них, ему обещали за это помочь с регистрацией, а в случае отказа от сотрудничества угрожали возбудить уголовное дело.

“Дело не в “резиновых квартирах”, – считает член совета ПЦ “Мемориал” Виталий Пономарев. – Предъявленное обвинение – только повод для расправы с правозащитником, известным своей активной позицией по защите беженцев из Центральной Азии, которым угрожает принудительное возвращение на родину при участии российских спецслужб”.

Российские власти постоянно оказывают давление на Хамроева. В 2016 и 2017 году сотрудники ФСБ проводили в его квартире обыски. В 2010 и 2011 годах Хамроева дважды избивали. В августе 2011 года правозащитника оштрафовали на 20 тысяч рублей по сфабрикованному делу по статье 319 УК (публичное оскорбление представителя власти).