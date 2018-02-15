Четверг, 15 февраля 2018

За прошлую неделю в Сирии были убиты и ранены около 300 человек, работающих на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с обстоятельствами произошедшего.

По словам российского военврача, были убиты около 100 человек и около 200 получили ранения. Время потерь совпадает с боем в мухафазе Дейр-эз-Зор, когда войска коалиции нанесли удар по наступающим колоннам, в которых были сотрудники ЧВК.

По данным источников агентства, эвакуированные из Сирии раненые были доставлены в четыре российских военных госпиталя. Военный врач, который работает в московском госпитале и непосредственно принимал участие в лечении раненых, сказал, что по состоянию на вечер 10 февраля в его больнице было более 50 таких пациентов, из которых около у 30 процентов были тяжелые ранения.

По словам врача, с 9 по 11 февраля по крайней мере три самолета с ранеными прибыли в Москву. Это специально оборудованные военно-транспортные самолеты, в которых есть по 2-3 модуля для тяжело раненых и до нескольких десятков сидячих мест для легко раненых.

Атаман казачьего общества “Ховрино” Евгений Шабаев, знакомый с рядом наемников, сообщил, что в среду навещал раненых в Сирии в Центральном военном госпитале Минобороны в Химках. Те рассказали ему, что два подразделения российских частных военных специалистов, принимавших участие в бою под Дейр-эз-Зором, насчитывали 550 человек. Из этого числа не были убиты и не получили ранения около 200 человек.

Близкий к группе Вагнера источник агентства, говоривший с участниками боя 7 февраля, сообщил с их слов о более чем 80 погибших наемниках из России. По его мнению, общее число в примерно 300 убитых и раненых “в целом верное”.

В четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге заявила, что, по предварительным данным, 7 февраля в результате удара коалиции в мухафазе Дейр-эз-Зор погибли пятеро российских граждан, а не сотни. Об этом сообщается в твиттере ведомства. Данные о гибели “множества российских военных” в результате удара международной коалиции по правительственным силам в Сирии Захарова назвала “классической дезинформацией”.

“В зонах конфликта находится большое количество граждан из всех регионов мира, включая Россию и СНГ. Цели их пребывания в “горячих точках” разные, в том числе участие в боевых действиях. В государственные органы эти люди за оформлением своего выезда не обращаются, – отметила Захарова. – Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится – крайне затруднительно. Но МИД совместно с другими государственными органами отрабывает каждый случай, так как защита российских граждан за рубежом является одной из наших основных задач”.

Между тем Conflict Intelligence Team назвала по именам уже восьмерых россиян, погибших при авиаударе в Дейр-эз-Зоре.

В четверг Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил, что российские наемники в Сирии понесли новые потери. При взрыве склада боеприпасов на восточном берегу реки Евфрат в мухафазе Дейр-эз-Зор погибли 15 сотрудников ЧВК. получали оружие для планировавшегося в этом районе наступления на нефтегазовые месторождения. В этот момент взорвалась мина-ловушка. Когда именно это произошло, не сообщается. Среди погибших нет кадровых российских военных, отмечают в SOHR.