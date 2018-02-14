Среда, 14 февраля 2018

В небольшом городе Паркленд примерно в 70 километрах к северу от Майами, Флорида, 19-летний Николас Круз явился в школу, откуда ранее был исключен за некие нарушения дисциплины, и открыл стрельбу из винтовки. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло незадолго до окончания занятий. Круз явился в школу, имея при себе винтовку, магазины с патронами и дымовые шашки; на лице у него был респиратор. Он нажал кнопку пожарной тревоги, и, когда школьники и учителя выбежали из классов, открыл огонь.

12 человек погибли на месте. Еще двоих Круз застрелил у школы, одного – дальше на улице. Два человека умерли от ран в больнице. В числе жертв есть как школьники, так и взрослые.

Кроме того, в больницах остаются 13 раненых. Состояние пятерых из них оценивается как критическое.

Прибывшая полиция начала выводить детей и учителей из здания. Круз попытался смешаться с толпой, однако недалеко от школы был задержан. Сопротивления полицейским он не оказывал.

Один из учеников школы рассказал, что нападавший в бытность учеником иногда вел “странные разговоры о ножах и пистолетах”, но никто не воспринимал их всерьез. Другой ученик сообщил, что Круз постоянно нарушал дисциплину, в частности любил пугать школьников, нажимая кнопку пожарной тревоги. Этот же ученик подтвердил, что задержанный был “помешан на огнестрельном оружии”.

Стрельба в Паркленде – второй по числу жертв инцидент со стрельбой в американской школе. Самым смертоносным был случившийся в 2012 году расстрел в школе Ньютауна, Коннектикут. Тогда погибли 20 учеников младших классов и шесть учителей. Кроме того, преступник убил свою мать, а затем застрелился.

По данным НПО Everytown for Gun Safety (“Все за безопасность от оружия”), произошедшее в Паркленде – 18-й с начала нынешнего года случай стрельбы в американских школах. Организация учитывает не только расстрелы с летальными исходами, но и инциденты без жертв, а также суициды.