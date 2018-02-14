Среда, 14 февраля 2018

Власти Петербурга отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова. Об сообщает заявитель акции, координатор “Открытой России” Андрей Пивоваров.

“Смольный сообщает, что по указанному нами маршруту будут проводиться работы по благоустройству, а на самом Марсовом поле запланированы “иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия”. Такое решения выглядит бредом, так как все года мероприятие в Петербурге было согласованным и проходило без единого нарушения. Мы, конечно, продолжим диалог с администрацией, марш в любом случае состоится, сделаем все возможное, чтобы он прошел в согласованном формате”, – написал Пивоваров..

Власти Нижнего Новгорода, где Немцов в 1990-е годы был губернатором, также отказали организаторам в согласовании памятного шествия, предложив ограничиться митингом на площади Ленина. “Улица Большая Покровская и площадь Минина и Пожарского не входят в перечень территорий, где можно проводить публичные мероприятия”, – заявили в мэрии. Организаторы тем не менее намерены провести шествие.

В среду мэрия Москвы согласовала марш памяти Немцова. Акция пройдет в следующее воскресенье, 25 февраля. Начало в 13 часов, согласованная численность участников – 30 тысяч человек. Маршрут шествия – от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова.

В первоначальном уведомлении об акции организаторы указали иной маршрут. Они предполагали шествие от Калужской площади по Якиманке (так шли участники Марша миллионов 6 мая 2012 года), а далее – по Большому Москворецкому мосту – месту гибели Немцова – до Васильевского спуска. Однако чиновники навязали тот же маршрут, по которому проводились шествия 2016 и 2017 годов.

Прошлогодний марш памяти Немцова собрал свыше 15 тысяч участников.

Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро чеченцев. Заур Дадаев, отставной офицер кадыровского батальона Внутренних войск “Север”, объявленный непосредственным исполнителем преступления, получил 20 лет строгого режима, Анзор Губашев – 19 лет, его брат Шадид Губашев – 16 лет, бывший сотрудник чеченской милиции Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет строгого режима. Роли осужденных в убийстве, как они представлены в деле, вызывают сомнения; доказательств против Эскерханова и Бахаева обвинение не привело вовсе. На оправдании Бахаева настаивали даже адвокаты семьи Немцова. Заказчики убийства фактически не установлены.