Среда, 14 февраля 2018

23-летний гражданин Узбекистана Зафар Тукиев, арестованный в Москве по делу о терроризме, сообщил о пытках током, которым его подвергли оперативники ФСБ. О случае Тукиева в среду сообщил “Дождь”.

Следствие по делу уже завершено. Вину Тукиев не признает. Протокол ознакомления с материалами дела он подписывать отказался, потребовав присутствия при этой процедуре своего адвоката Фирузы Камоловой. Требование заключенного было полностью законным.

Через две недели после отказа Тукиева оперативники спецслужбы, надев заключенному на лицо балаклаву задом наперед, вывезли его из СИЗО-5 “Водник” в следственный отдел ФСБ и, прицепив к пальцам ног прищепки, к которым присоединялись провода, начали пытать. Тукиев кричал от боли и просил вызвать следователя по своему делу Максима Ведяева. Силовики просьбу игнорировали.

“Почему на суде (о мере пресечения. – Ред.) ты говоришь, что не виновен? – спрашивали оперативники во время пытки. – Ты виновен! Ты знаешь, что прошло всего 6 минут? Мы можем тебя здесь держать два дня”.

“Почему ты не подписал ознакомление с материалами уголовного дела?” – спросил далее один из силовиков. Тукиев ответил, что готов подписать протокол, но в присутствии адвоката. “Сейчас мы тебе покажем, как надо подписывать”, – ответил оперативник и продолжил пытку.

Тукиев вырывался и пытался сорвать прищепки с ног. Наконец он сказал, что готов подписать документы. “Конечно, подпишешь, куда ты денешься”, – заметил один из оперативников. Заключенный снова попросил позвать Ведяева. “Он еще не понял”, – заметил другой силовик. Пытки продолжились, причем ток включали уже на большее время, чем раньше.

Через несколько минут у Тукиева поинтересовались: “Ты что, обосрался?” Тот ответил отрицательно. “Если обосрешься, мы заставим тебя это съесть”, – заверил оперативник. Заключенный снова стал звать Ведяева.

Наконец пытка закончилась. Пока Тукиев надевал носки и обувь, в кабинет зашел незнакомец, голоса которого заключенный раньше не слышал, и ласковым голосом сказал: “Зафар, ты же знаешь: мы достанем тебя где угодно, даже в лагере. Не делай глупостей. Ты нас понял?” Тукиев ответил, что понял. “На суде много не разговаривай: это будет полезно для твоего здоровья”, – добавил незнакомец.

Затем заключенного отвели в другой кабинет. Через несколько минут туда явился следователь Ведяев. Он снял с Тукиева балаклаву, предложил ему воды и спросил: “Ты понял моих коллег?” Заключенный ответил утвердительно. После этого Ведяев дал ему около 15 бланков, в том числе пустые. Тукиев их все подписал.

Далее два силовика в масках снова надели на заключенного балаклаву и отвезли его обратно в “Водник”.

Через столичную ОНК Тукиев обратился в Комитет против пыток. Юрист КПП Дмитрий Пискунов, являющийся одновременно членом ОНК, заметил: “Следователи УФСБ по Москве и Московской области обнаглели вконец. Они пытками стали пользоваться по любому поводу, будучи уверенными в своей безнаказанности”.

КПП подаст в столичный главк СКР заявление, продолжил юрист, и будет добиваться возбуждения дела. “В течение нескольких месяцев после пыток электричеством остаются следы металлизации, – заметил Пискунов. – Зафиксировать их можно, если будет назначена экспертиза”.

Адвокат Камолова уточнила, что Тукиеву вменяется часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии. “Они со знакомыми якобы хотели что-то совершить, шла прослушка, – рассказала юрист. – Но, по его утверждению, ничего подобного он не говорил”.

Камолова добавила, что следователь Ведяев факт пыток отрицает.