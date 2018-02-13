Вторник, 13 февраля 2018

Кандидат в президенты Ксения Собчак направила в Верховный суд заявление с требованием отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом на мартовских выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте штаба Собчак.

Факсимиле первой страницы заявления, датированного 13 февраля, опубликована в телеграм-канале Собчак.

До 2009 года статья 81 Конституции устанавливала, что одно и то же лицо не может занимать президентский срок больше двух сроков. Затем по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева норма была отредактирована – теперь одному и тому же лицу запрещено занимать пост главы государства больше двух каденций подряд, но снят запрет на новые выдвижения в дальнейшем, после перерыва.

Это дало возможность Путину выдвинуться в 2012 году на очередной президентский срок. Сейчас он идет на второй срок подряд, то есть с точки зрения действующей редакции Конституции его выдвижение законно.

Однако Собчак настаивает на том, что передача власти Медведеву на 2008-2012 годы была фиктивной и страной фактически управлял тот же Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. Она ссылается в частности на собственные признания Путина и Медведева, неоднократно делавшиеся ими в интервью.

На этом и основывается ее заявление в ВС. Фактически, утверждает Собчак, Путин идет уже на пятый срок подряд.