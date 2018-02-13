Вторник, 13 февраля 2018

Мэрия Москвы согласовала марш памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает РБК.

Акция пройдет в следующее воскресенье, 25 февраля. Начало в 13 часов, согласованная численность участников – 30 тысяч человек. Маршрут шествия – от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова.

В первоначальном уведомлении об акции организаторы указали иной маршрут. Они предполагали шествие от Калужской площади по Якиманке (так шли участники Марша миллионов 6 мая 2012 года), а далее – по Большому Москворецкому мосту – месту гибели Немцова – до Васильевского спуска. Однако чиновники навязали тот же маршрут, по которому проводились шествия 2016 и 2017 годов.

Прошлогодний марш памяти Немцова собрал свыше 15 тысяч участников.

Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро чеченцев. Заур Дадаев, отставной офицер кадыровского батальона Внутренних войск “Север”, объявленный непосредственным исполнителем преступления, получил 20 лет строгого режима, Анзор Губашев – 19 лет, его брат Шадид Губашев – 16 лет, бывший сотрудник чеченской милиции Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет строгого режима. Роли осужденных в убийстве, как они представлены в деле, вызывают сомнения; доказательств против Эскерханова и Бахаева обвинение не привело вовсе. На оправдании Бахаева настаивали даже адвокаты семьи Немцова. Заказчики убийства фактически не установлены.

В начале нынешнего года стало известно, что Дадаева отправили в ИК-3 в Иркутске, а Бахаева – в ИК-11 в Кирово-Чепецке, пригороде Кирова. Где находятся братья Губашевы, не уточнялось. Эскерханов пока остается в Москве: его судят по обвинению в оскорблении следователя на слушаниях процесса об убийстве Немцова.