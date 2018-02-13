Вторник, 13 февраля 2018

Правозащитник Сергей Ковалев дезавуировал принятое накануне решение стать доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак. Открытое письмо 87-летнего правозащитника опубликовано на сайте “Яблока” – партии, в которой он состоит.

Свое согласие стать доверенным лицом Собчак Ковалев назвал “скоропалительным”. “Я понял, что совершил грубую ошибку”, – заметил правозащитник.

Шансы Собчак на выборах Ковалев оценил как невысокие. “Быть может, потому, что Вы думаете преимущественно не о задаче, а об этой самой Вашей роли в ней”, – заметил он.

“Вот это главное, – подчеркнул Ковалев. – Добрые намерения в гражданских делах разлетаются в пыль, как только вступают в игру наработанные профессиональные приемы, приспособленные к иным задачам – ну, например, шоу-бизнеса, рекламы”.

“Вот мы с Вами спокойно беседовали (во время визита Собчак к Ковалеву во вторник. – Ред.) – как мне казалось, не бессодержательно, – продолжил правозащитник. – Вдруг без предупреждения, без стука, без звонка группа неизвестно откуда взявшихся людей с камерами и микрофонами. Со мной это было не в первый раз, и я говорил обычно “Пошли вон!”. Но ведь это были Ваши люди! Вероятно, это профессиональные приемы политика и шоувумен”.

“У меня другая профессия и совсем другие навыки, – заметил Ковалев. – Конечно, мне надлежало бы понять ситуацию и пресечь недоразумение. Я не нашелся”.

В заключение правозащитник принес Собчак извинения и пожелал ей успеха.