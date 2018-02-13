Вторник, 13 февраля 2018

Конституционный суд своим определением установил, что чтение следователями переписки на мобильниках, планшетах и компьютерах без судебной санкции не нарушает Основного закона. Об этом сообщает РАПСИ.

С жалобой в КС обратился Дмитрий Прозоровский, отбывающий реальный срок. Он указал, что в трех статьях УПК – 176 (основания проведения осмотра), 177 (порядок производства осмотра) и 195 (порядок назначения судебной экспертизы) – содержатся положения, противоречащие сразу шести статьям Основного закона. В частности, указал он, нарушаются конституционные права на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

В жалобе отмечалось, что защита Прозоровского как в первой, так и в апелляционной инстанциях требовала исключить из дела протоколы осмотров его электронных устройств как доказательства, полученные с нарушением закона, поскольку сообщения на этих устройствах следователи изучали без санкции суда. Однако судьи отмечали, что УПК не требует получения судебных решений для чтения переписки.

Между тем КС отказался принимать жалобу Прозоровского к рассмотрению. Никаких внятных доводов для этого в публикации РАПСИ не приводится – пересказываются лишь действующие нормы УПК.

“Лица же, полагающие, что проведение соответствующих следственных действий и принимаемые при этом процессуальные решения способны причинить ущерб их конституционным правам, в том числе праву на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить данные процессуальные решения и следственные действия в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК”, – отмечается в определении.

Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.