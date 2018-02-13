Вторник, 13 февраля 2018

Боевики ЧВК Вагнера, раненные во время неудачной атаки 7 февраля в сирийской мухафазе Дейр-эз-Зор, доставлены на лечение в военные госпитали Москвы и Петербурга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.

Некоторые из наемников умерли от ранений, заметил один из собеседников издания.

Каких-либо деталей в публикации не приводится. Не уточняется, в какие именно госпитали отправили вагнеровцев, сколько боевиков поступило на лечение и многие ли из них умерли.

Ранее сообщалось, что наступление 7 февраля войска диктатора Башара Асада, усиленные боевиками Вагнера, предприняли на главный штаб Сирийских демократических сил – арабо-курдского альянса, поддерживаемого коалицией во главе с США. Отмечалось, что наступление было предпринято в рамках операции по захвату нефтяных месторождений Хушама, осенью отвоеванных СДС у “Исламского государства”.

Между тем в нынешнюю среду появилась информация, что целью атаки были собственно месторождения, а не штаб СДС. Наступление, как утверждалось, было предпринято в интересах бизнесменов – сторонников Асада и по их инициативе. При этом сообщалось, что вагнеровцы не согласовывали участие в этой акции с российским Минобороны и в военном ведомстве их решение расценивают как “опасную самодеятельность”.

Всего в наступлении участвовали свыше 600 человек, причем большинство составляли именно наемники Вагнера. В первом эшелоне шли боевики лояльных Асаду местных нерегулярных формирований, а во втором – солдаты спецназа “Охотники на ИГ” – подразделения, полностью профинансированного и обученного российскими спецслужбами, – и вагнеровцы. Оба эшелона подверглись артобстрелу СДС и авиаударам западной коалиции.

Во вторник Bloomberg сообщал, что в результате этого обстрела и налетов погибли свыше 200 солдат и боевиков, причем в основном именно вагнеровцы. Таким образом, отмечало издание, прошедший бой стал самым смертоносным со времен холодной войны столкновением между гражданами двух стран – бывших противников в этой войне.

Это частично согласуется с данными, которые ранее публиковал российский адвокат Марк Фейгин, – он сообщал о 215 убитых боевиках Вагнера. В свою очередь, бывший командир донецких террористов Игорь Гиркин утверждал, что с поля боя “два “КамАЗа” трупов вывезли”.

Между тем в США заявляли о 100 погибших участниках наступления и 200-300 раненых.

13 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о российских наемниках в Сирии. В среду, как передает РБК, он сделал схожее заявление.