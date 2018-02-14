Среда, 14 февраля 2018

В прениях сторон по делу “украинского диверсанта” Андрея Захтея прокурор Светлана Удинская запросила для подсудимого семь лет строгого режима. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

Как пишет на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, оглашение приговора коллегия верховного суда аннексированного Крыма назначила на 16 февраля. Начало заседания в 10 часов.

Ранее прокурор Удинская поддерживала обвинение в процессе журналиста Николая Семены, получившего условный срок по делу о сепаратизме.

Суд над Захтеем начался 8 февраля. Всего по делу прошло два заседания. Обвиняемый заключил сделку с прокуратурой, и разбирательство провели в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. Процесс проходит в закрытом режиме. Состав судейской коллегии неизвестен.

Подсудимому вменены часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), часть 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы), статья 324 (незаконное приобретение официального документа) и часть 3 статьи 327 российского УК (использование заведомо подложного документа). Дело расследовало УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

42-летний Захтей – ранее дважды судимый уроженец города Борислав на Львовщине. Последнее время перед похищением жил в Саках на западе Крыма, подрабатывал частным извозом. Имел российское гражданство. Получил ли он его до или после аннексии региона, не уточнялось.

В ночь на 7 августа 2016 года Захтей был похищен ФСБ на севере Крыма, куда выехал за пассажирами по звонку. В последующие несколько дней он подвергался жестоким пыткам, в результате которых дал признательные показания о подготовке диверсий на аннексированном полуострове. Однако после помещения в СИЗО-1 в Симферополе политзек эти показания дезавуировал.

Вместе с Захтеем по первому делу “украинских диверсантов” проходил 40-летний Евгений Панов – активист из города Энергодар Запорожской области, бывший участник АТО. Он был похищен в ту же ночь, что и Панов, и также несколько дней подвергался пыткам, а после помещения в СИЗО отказался от первоначальных признательных показаний.

Однако после того, как Захтей в конце июня 2017 года пошел на сделку с прокуратурой, материалы в его отношении выделили в отдельное производство. Одним из условий сделки стал отказ политзека ото всех четырех независимых адвокатов. При этом давать показания против Панова Захтей отказался, заявив, что до ареста с ним знаком не был.

Панов вину по-прежнему не признает. Следствие по его делу также завершено. На прошлой неделе арест политзека продлили до 9 апреля.

В марте 2017-го Захтей обратился в МВД по аннексированному Крыму с заявлением об отказе от российского гражданства. Свое решение он объяснил “разочарованием в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона”. Между тем российское законодательство не допускает выхода из гражданства лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовным делам.

Однако в июле прошлого года Захтея лишили гражданства России, после того как предъявили ему обвинения по статьям 324 и 327 российского УК.

Адвокат Вадим Никифоров, представляющий интересы Захтея по назначению, от комментариев о ходе следствия и суда воздерживался. Ранее было опубликовано письмо заключенного, в котором он запретил адвокату сообщать СМИ какую бы то ни было информацию, “пока в уголовном деле не будет поставлена точка”.