Среда, 14 февраля 2018

Федеральное агентство научных исследований ответило на письмо с жалобой на его работу, которое в декабре прошлого года направили Владимиру Путину 397 ученых. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на директора Института физики высоких давлений академика Вадима Бражкина.

Хотя письмо было адресовано Путину, его аппарат передал документ правительству: кремлевские чиновники пояснили, что рассмотрение жалобы не относится к их компетенции. В правительстве письмо спустили в Минобрнауки. Там ученым заявили, что реформа РАН имела позитивный итог, поскольку академия “избавилась от функций, непосредственно не связанных с наукой, в первую очередь функций управления имуществом”, а жалобу передали в ФАНО, то есть в ту самую структуру, претензии к работе которой и высказывали подписанты.

Ответ агентства занял 12 страниц. ФАНО утверждает, что требование вернуть научные институты в ведение РАН невыполнимо, поскольку противоречит федеральному закону, двум указам Владимира Путина, двум постановлениям правительства, а также “сформированной системе и структуре федеральных органов исполнительной власти”.

Чиновники также сообщили, что, хотя государственное финансирование науки в последние годы сократилось, теперь оно должно вырасти. Количество научных публикаций выросло значительно, а число молодых ученых в научных институтах за три года увеличилось на 3 процента.

В заключение ФАНО заверило, что “всегда готово к конструктивному диалогу… в рамках действующего законодательства”.

“Этот ответ вызывает двойственное впечатление”, – прокомментировал письмо чиновников Бражкин. На первое письмо Путину, направленное 200 учеными в июле 2016 года, вообще не поступило никакого ответа, пояснил академик, – теперь же “чиновники последовательно, по цепочке ответили… даже вежливо, по бюрократическим меркам”. “Но мы, конечно, ждали ответа и от Владимира Путина – пусть хотя бы его пресс-секретарь сказал, что президент в курсе обращения”, – добавил Бражкин.

Кроме того, содержание письма он расценил как неудовлетворительное. “ФАНО подробно перечислило законодательство и нормативы, по которым оно работает, – заметил академик. – Спасибо, конечно, но мы ждали не этого, да и письмо посылали не им”.

Между тем Клуб 1 июля, объединяющий ученых – противников реформы РАН, отозвался о письме ФАНО резче. С утверждениями агентства “можно спорить по пунктам”, заметили в этой структуре. Так, говоря о 3-процентном росте числа молодых ученых, ФАНО не упоминает “близкие к рекордным показатели научной эмиграции молодежи из России”.

“Главная мысль “Письма 400″: академической науке в России плохо, и она умирает, – говорится в комментарии Клуба 1 июля. – Альтернативная точка зрения чиновников, что ученым “жить стало лучше, жить стало веселее”, является безответственным враньем. И если смотреть чуть дальше, чем до завтрашнего дня, этот масштабный обман является преступлением против государства”.

Как сообщил Бражкин, сейчас ученые готовят повторное обращение к Путину. “Мы собираемся написать: Владимир Владимирович, наше письмо прошло три инстанции, и нам везде сказали, что в рамках действующего законодательства ничего изменить нельзя. Так что вынуждены снова к вам обратиться: примите политическое решение, больше никто этого сделать не может”, – рассказал академик.

О письме 397 академиков, членов-корреспондентов, профессоров и докторов наук Путину стало известно 27 декабря прошлого года. Подписанты заявили, что стиль и методы работы ФАНО “мешают научной деятельности”: к научным организациям пытаются применить правила обычных бюджетных учреждений, “совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей”.

“Научные работники должны “планировать”, сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели”, – говорилось в письме.

“Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира”, – подчеркнули авторы обращения.

Ученые просили Путина проявить “политическую волю” и изменить юридический статус РАН, вернув академии научные институты, которые ранее были переданы в подчинение ФАНО.