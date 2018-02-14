Среда, 14 февраля 2018

Президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку на фоне коррупиционного скандала. Об этом сообщает Reuters.

С требованием уйти с поста к президенту обратилась правящая партия Африканский национальный конгресс. Зума возглавлял эту партию до декабря прошлого года; затем его сменил вице-президент страны Сирил Рамафоса. Во вторник Рамафоса предупредил, что, если Зума в среду не подаст в отставку с поста главы государства, в четверг в парламенте будет инициирована процедура импичмента.

Рано утром в среду в Йоханнесбурге прошел обыск в доме братьев Гупта – крупных бизнесменов индийского происхождения, два года назад обвиненных в мошенничестве. Братья Гупта – друзья Зумы; именно из-за связей с ними АНК и выразил недоверие президенту. Между тем как глава государства, так и бизнесмены обвинения отвергают.

В обращении к нации Зума заявил: “Даже несмотря на то, что я не согласен с решением руководства моей организации, я всегда соблюдал партийную дисциплину. Никто не должен лишиться жизни из-за меня. И точно так же АНК не должен из-за меня пережить раскол”.

В пятницу Рамафоса будет приведен к присяге как новый президент страны.

Зуме 75 лет. В годы апартеида он был известным борцом за расовое равноправие, сидел в тюрьме. В 1999-2005 годах – вице-президент ЮАР при президенте Табо Мбеки. Пост главы государства занимал с мая 2009-го.

Рамафосе 65 лет. Он также боролся с апартеидом, был известным профсоюзным деятелем. Вице-президентом стал в мае 2014 года.