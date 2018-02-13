Вторник, 13 февраля 2018

Кронштадтский районный суд Петербурга оправдал полицейских Василия Кулькова и Дмитрия Фенютина, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты “а”, “б” части 3 статьи 286 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, 29 октября 2015 года, в помещении для задержанных ОМВД по Кронштадтскому району Кульков и Фенютин “прибегли к жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению”. Полицейские пристегнули наручниками запястья задержанного за совершение административного правонарушения к стоящим у противоположных стен помещения скамьям. Таким образом, потерпевший был лишен возможности свободно передвигаться.

Подсудимые вину не признали.

“Суд оправдал Кулькова и Фенютина за отсутствием в деяниях состава преступления, признав право на реабилитацию, включающую возмещение имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием”, – говорится в сообщении.

В марте прошлого года правительство России отказались выполнять требования Европейского суда по правам человека по борьбе с пытками в отделах полиции. Об этом говорилось в ответе заместителя министра юстиции Георгия Матюшкина, уполномоченого при ЕСПЧ, на жалобу жительницы Петербурга Татьяны Шмелевой, матери до смерти избитого в полиции Дениса Выржиковского.

В сентябре 2016 года ЕСПЧ предложил правительству России пойти на мировую со Шмелевой и принять системные меры против насилия в полиции. Однако Матюшкин сообщил, что Россия не примет эти предложения. “Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию”, – говорилось в документе. При этом Россия признала, что сотрудники полиции нарушили право Выржиковского на жизнь и на человечное обращение.

Меры по борьбе с насилием в полиции были перечислены в обращении в ЕСПЧ адвоката правозащитной организации “Зона права” Ильнура Шарапова, представляющего интересы Шмелевой. Среди них – установка камер видеонаблюдения во всех полицейских участках, медосмотры задержанных, разработка строгого регламента по общению полицейских с задержанными. Также предлагалосьувеличить штаты следователей, которые занимаются должностными преступлениями полицейских.