Вторник, 13 февраля 2018

22 февраля 2014 года, в день победы Евромайдана, когда президент Украины Виктор Янукович бежал из Киева, вертолет Владимира Путина чуть не попал в катастрофу в Сочи. Как передает “Укринформ”, об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, выступая в Оболонском райсуде Киева, где заочно рассматривается дело о государственной измене Януковича. Видеозапись показаний Пономарева, живущего на Украине в эмиграции, опубликовала “112 – Україна”.

По словам Пономарева, об инциденте ему рассказал в марте 2014-го некий офицер ФСО. Вертолет Путина совершил жесткую посадку, и глава государства “это расценил как попытку покушения при участии иностранных спецслужб”. Поскольку в этот же день бежал Янукович, у Путина “было такое настроение, что вокруг заговор”, продолжил Пономарев.

В ночь на 23 февраля, далее рассказал экс-депутат, Путин провел совещание с четырьмя приближенными. Имена их Пономарев не уточнил; при этом он отметил, что информацию о встрече получил от одного из ее участников. Тогда, по словам Пономарева, Путин и поставил вопрос об аннексии Крыма.

“Мой собеседник пересказывал мне, что большинство на этом совещании было против того, чтобы аннексировать Крым непосредственно… – отметил Пономарев. – Тем не менее Путин сказал, что эти вопросы требуется решить – мол, это ваша работа, каким образом их решить, – и настоял на решении по непосредственной аннексии полуострова. Соответственно, 23 февраля процедура была запущена”.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК заявил, что инцидента с вертолетом Путина 22 февраля 2014-го не было.

Сейчас в официальных украинских документах в качестве даты начала агрессии России против Украины принято 20 февраля 2014 года, то есть время еще до победы Евромайдана. Именно эта дата указана на памятной медали, выпущенной Россией в честь аннексии Крыма, как день начала захвата полуострова.