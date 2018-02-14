Среда, 14 февраля 2018

Судья округа Кэмден, штат Нью-Джерси, Джером Симандл приговорил 37-летнего российского хакера Владимира Дринкмана к 12 годам тюрьмы за незаконное получение паролей с 160 с лишним миллионам кредитных карт. Об этом сообщает Reuters.

Другой фигурант дела, 34-летний россиянин Дмитрий Смилянец, приговорен к уже отбытому в заключении сроку.

Дринкмана и Смилянца задержали в июне 2012 года в Нидерландах. В феврале 2015-го обоих экстрадировали в США. Согласно фабуле дела, с 2003 года они запускали шпионские программы в компьютерные системы финансовых компаний, платежных операторов и предприятий розничной торговли. Полученные данные они продавали по цене от 10 до 50 долларов за одну кредитную карту в зависимости от страны ее выпуска.

Общий ущерб от действий хакеров исчисляется сотнями миллионов долларов. В частности, лишь три компании заявляли, что в сумме потеряли свыше 300 миллионов. В числе фирм, пострадавших от атак Дринкмана и Смилянца, – биржа Nasdaq и владелец крупнейшей в мире сети магазинов розничной торговли 7-Eleven.

В 2009 году Дринкмана, не называя его имени, упоминали как одного из сообщников в деле хакера из Майами Элберта Гонсалеса, взломавшего пять корпоративных сетей. Гонсалес был осужден к 20-летнему сроку.