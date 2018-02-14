Среда, 14 февраля 2018

Под понятие самый рентабельный бизнес сегодня попадает множество категорий. Основными критериями рентабельности бизнеса считается бизнес без границ, вне религии и политики, а так же вне социальных и расовых разделений.

Нужно помнить о том, что в любом деле необходима полная самоотдача и кропотливая работа. Так как определить самый рентабельный бизнес (подробнее здесь), на который всегда был бы спрос? Ответ можно найти оглянувшись вокруг, большинство людей сошлись во мнениях что самым рентабельным бизнесом можно назвать производство алкоголя.

А почему бы и нет?

Если обойти пару тройку небольших магазинов внимательно изучая ассортимент, то можно заметить что процентов 60-65 от общего ассортимента представляет собой самая разнообразная алкогольная продукция. Вот вам и пища для размышления.

Сырье для производства алкоголя сейчас не является дорогим, оборудование для производства должно окупиться максимум в первые полгода. Единственная существенная трата это покупка лицензии и разрешения на производство такого вида продукции.

Проведя анализ расчета стоимости алкогольной продукции, был сделан вывод, что себестоимость бутылки водки составляет 6-8 рублей, плюс в казну государства снимается 16 рублей, далее прибавляем налоги, зарплату рабочим и расходы на сырье в итоге получается 50-60рублей. На прилавках же такая продукция реализовывается свыше 100 рублей, и заметьте, цена никого не останавливает.

Спрос на такую продукцию есть всегда, прибыль очевидна, почему бы не назвать эту группу товара самый рентабельный бизнес? Я думаю можно, остаётся только вопрос о ваших личных моральных соображениях, но это ваш выбор и вы вправе выбирать то, чем хотите заниматься.

Сегодня вопрос о видах самого рентабельного бизнеса остается актуальным, потому что большинство людей стремятся к созданию своего дела. И в этом стремлении рождаются новые интересные идеи, разрабатываются уникальные бизнес планы. Зная, что в нашем мире еще столько всего не придумано и не освоено, появляется стимул. Удачи вам во всех ваших начинаниях.