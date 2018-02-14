Среда, 14 февраля 2018

Сегодня, чтобы увеличить доход в течение месяца не надо постоянно менять работу, которая у вас есть. Отличным вариантом может стать дополнительный заработок. Данные исследовательского центра портала помогает найти не только основную работу, но и и дополнительный заработок.

Непростое время всегда толкает на поиск дополнительной работы и заработка. Найти сегодня вторую работу очень просто, чем это было несколько лет тому назад. Сейчас появились специализированные сайты , которые предлагают вам объявления как получить дополнительный доход, среди них широко отмечены такие сервисы, как «Подработка».

Пользоваться таким сервисом очень легко, особенно, если вы не откликаетесь на размещаемые здесь заказы или же просто создаете свои объявлении о такой услуге так, чтобы работодатель сразу же понял о чем идет речь, что именно ему предложено. Также работодатели стремятся к тому, чтобы их сопровождала информация о том, какова примерная стоимость такой работы.

Очень важно сделать свое объявление таким, чтобы оно стало запоминающимся , к такой услуге стоит подходит творчески. Короткое описание должно состоять из 3-5 предложений, при этом следует сообщить о том или ином достижении в области или сфере деятельности, к которой эта услуга относится, также следует указывать информацию об опыте работы (смотрите пример prommu.com/vacancy/rostovaya-kukla ).

Указывайте обязательно вашу специальность по диплому только тогда, когда эта услуга так или иначе связана с вашей профессией Если вы к примеру даете объявление о репетиторстве, то в этом случае указываете всю необходимую информацию о вашем образовании.

Оцениваете свободное время имеющееся у вас, в этом случае вам будет проще определить направление поиска работы. Времени у вас должно хватит на то, чтобы вы правильно распределили его на имеющуюся у вас работу.

Работа курьером в Москве – подработка, не лишенная преимуществ

За три месяца работы курьером я смог определить как плюсы, так и минусы этого заработка. Причем, на ситуацию можно смотреть под разными углами:

Постоянная физическая активность. Ну что ж, мне, как человеку преимущественно умственного труда, было приятно для разнообразия поработать на свежем (относительно) воздухе. В мои обязанности входил развоз документации турфирмы по другим конторам. В день выходило около 5-7 поездок. Что касается минусов – так это сильная усталость после первой недели работы, необходимость мотаться по городу, ездить в душном переполненном транспорте и «гулять» по городу в любую погоду. Летом на улице ужасная жара, осенью – дождь и слякоть, зимой – сорокаградусный мороз. Хорошего мало.

Общение с новыми людьми. В офисе общаешься с одними и теме же людьми, а вот работа курьером предполагает новые встречи и знакомства. Но учтите, что на вашем курьерском пути не всегда будут встречаться исключительно добрые и контактные люди. Хамов среди них немало. Не говоря уже о «добрых» пассажирах общественного транспорта. Иногда так за день «наобщаешься», что потом долго видеть никого не хочется.