Понедельник, 12 февраля 2018

В Кремле не располагают информацией о не входящих в состав Вооруженных сил россиянах, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

“Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно”, – отметил пресс-секретарь. Так он прокомментировал сообщения о возможной гибели в Сирии значительного количества россиян, которые действовали там как сотрудники частных военных компаний.

“Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии, – сказал Песков. – Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем. Рекомендуем по этим вопросам обращаться в министерство обороны”, – добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков также призвал “не считать первоисточником” сообщения СМИ о гибели российских граждан в Сирии “Хотя, безусловно, эти сообщения СМИ нуждаются в верификации”, – подчеркнул пресс-секретарь.

8 февраля стало известно об авиаударе США по позициям сил диктатора Башара Асада, который был нанесен днем ранее у населенного пункта Хишам в мухафазе Дейр-эз-Зор. The Washington Post сообщила со ссылкой на одного из командиров SDF, что курдское командование и представители Пентагона перед авиаударом несколько раз связывались с российской стороной и просили прекратить наступление, однако российское командование каждый раз отвечало, что ничего не происходит. По словам курдского военачальника, силы Асада еще вечером 6 февраля начали наступать на позиции SDF, стягивая к ним танки и артиллерию. В штабе SDF в это время также находились американские военные советники. В среду вечером войска диктатора и российские наемники приблизились к позициям повстанцев на расстояние около 450 метров и начали обстреливать их из танков и артиллерии. В ответ США расстреляли наступающих с беспилотников и тяжелых ударных самолетов AC-130. сообщалось о более чем 500 убитых.

На следующий день появились первые сведения о гибели российских наемников в результате удара. “Ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения “Вагнера”, – сообщил бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин. По его словам, с поля боя под Хишамом “два “КамАЗа” трупов вывезли”. Адвокат Марк Фейгин, сославшись на свои источники, сообщил о 215 погибших наемников частной военной компании Вагнера.

В понедельник в телеграм-канале другороссов “Прямое действие” появилось сообщение о гибели под ударом западной коалиции в Сирии боевика-нацбола Кирилла Ананьева. В прошлом он воевал за пророссийских сепаратистов в Донбассе, а до российско-украинской войны был активным участником антипутинских протестов в Москве.

В тот же день группа Conflict Intelligence Team опубликовала имена четверых наемников ЧВК Вагнера, погибших от американского авиаудара в Сирии – Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Свердловской области, а также сотника “Балтийского отдельного казачьего округа” (Калиниградская область) Владимира Логинова. Ладыгин и Косотуров ранее участвовали в российской агрессии в Донбассе. Родственники и знакомые подтвердили РБК гибель всех троих.