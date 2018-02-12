Понедельник, 12 февраля 2018

Совет Госдумы решил не перечислять взнос в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы за 2018 год. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, сообщает Интерфакс.

По словам Мельникова, в этом году Россия заплатит взносы в Межпарламентскую ассамблею православия, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский Союз, Международную федерацию библиотечных сообществ и ассоциаций и секретариат Парламентской конференции Каспийского моря. “Как вы, наверное, заметили, среди этих организаций нет ПАСЕ”, – отметил вице-спикер.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что взносы в ПАСЕ не будут выплачиваться, пока организация не отменит нормы регламента по лишению голоса национальных делегаций. “Если вдруг регламентные изменения будут подготовлены, внесены в регламент ПАСЕ, тогда мы будем участвовать, соответственно, рассмотрим вопрос нашего взноса, но не раньше”, – сказал Слуцкий.

Депутат не исключает, что “ПАСЕ все-таки найдёт способ пересмотра регламента”, хотя, по его мнению, “это будет сделать непросто”. “Существуют разные позиции, в том числе и представителей, например, украинской делегации”, – сказал Слуцкий.

В апреле 2014-го ПАСЕ в ответ на аннексию Крыма лишила российскую делегацию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности до конца года. В январе 2016-го, после очередного продления срока этих ограничений, Россия отказалась от участия в сессии ассамблеи.

В июне нынешнего года Москва приостановила уплату годового членского взноса в ПАСЕ до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены все полномочия.

22 января президентом ПАСЕ был утвержден итальянец Микеле Николетти. Он неоднократно выступал за возвращение полномочий российской делегации. Однако об изменении регламента ПАСЕ в соответствии с требованиями Москвы речь пока не идет.