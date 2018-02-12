Понедельник, 12 февраля 2018

Новогодняя атака на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской мухафазе Латакия была проведена с использованием беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и администрации президента. До этого в военном ведомстве утверждали, что в ночь на 1 января база подверглась минометному обстрелу.

“В атаке участвовали восемь дронов. Все произошло в период примерно с 2:00 до 2:20 по московскому времени, – рассказал источник в Минобороны. – В момент нападения БПЛА системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – Ред.) не работали, чтобы не мешать полетам авиации”. По его словам, в результате атаки погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, сдетонировал склад с боеприпасами.

Слова военного подтвердили источники издания, близкие к Генштабу и к Кремлю. РБК направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать эту информацию.

3 января “Коммерсант” сообщил, что боевики некоей исламистской группировки в последний день 2017 года обстреляли Хмеймим из минометов. Как утверждалось, были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. Кроме того, от попадания снаряда взорвался склад боеприпасов. Число пострадавших российских военных, передавала газета, могло составить больше десятка.

Минобороны России, подтвердив на другой день факт минометного обстрела и сообщив о гибели двух военных в результате атаки, сообщение об уничтожении самолетов назвало фейком.

Однако позже военный журналист Роман Сапоньков написал на своей ВК-странице, что техника все же пострадала, и в доказательство этого привел фотографии обстрелянных самолетов. При этом, по информации журналиста, которую он назвал предварительной, пострадало не семь единиц техники, а десять: шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, а также один самолет-разведчик Ан-30 и один вертолет Ми-8. Обратно в строй, добавил Сапоньков, ввели лишь три обстрелянных самолета: два Су-24 и Су-35С.

Между тем 6 января Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил, что атака в новогоднюю ночь была предпринята с помощью беспилотников. 10 января один из российских военных, находящийся на авиабазе Хмеймим, также рассказал Би-Би-Си, что объект был атакован несколькими беспилотниками, а минометного обстрела с земли не было. Источник уточнил, что при обстреле было повреждено 11 единиц летной техники. “Четыре восстановлению не подлежат”, – сказал он на условиях анонимности.

12 января российские военные заявили об уничтожении диверсионной группы боевиков, обстрелявших 31 декабря авиабазу Хмеймим. “Группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования группы рядом с западной границей провинции Идлиб, – говорилось в сообщении. – По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом “Краснополь”. Отмечается, что в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. За базой боевиков было организовано непрерывное наблюдение беспилотными средствами.

“Также российской военной разведкой в провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса “Краснополь” склад беспилотников уничтожен”, – сообщили в Миноброны. При этом не уточняется, использовались эти беспилотники при атаках на российские базы, в том числе в ночь на 6 января.