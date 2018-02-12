Жителей Ярославля по ошибке оповестили о радиационной угрозе
В Ярославле утром во вторник по телевидению и радио было распространено сообщение о радиационной опасности. Такую информацию передает 76.Ru.
Сообщение об угрозе оказалось ложным. Как пишут “Ярновости”, в областном УМЧС инцидент объяснили сбоем программного обеспечения телерадиостанции.
В правительстве региона пояснили, что сбой произошел в аналоговом элементе системы оповещения: если часть оборудования системы уже заменена цифровой техникой, то другая часть по-прежнему остается аналоговой.
Как в МЧС, так и позже в Роспотребнадзоре заверили, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы, составляя 0,07-0,11 микрозиверта в час.
Создана рабочая группа по расследованию инцидента. Ее цель, как пишут “Ярновости”, – “не наказание виновного, а исключение возможности повторения такой ситуации”.
Чиновники также пояснили, что, если сообщение об опасности не сопровождается звуком сирен, значит, оно появилось в результате сбоя. Если же сирены гудят, а оповещения об угрозе по телевидению и радио нет, то идет проверка сирен.
В июле прошлого года выяснилось, что зенитная пушка АЗП-57, установленная в 2013-м в сквере Победы в центре Архангельска, оказалась источником повышенной радиации. Фон рядом с орудием составлял 46,99 микрозиверта в час, что почти в 157 раз выше максимально допустимого значения – 0,3 микрозиверта.
Ночью пушку демонтировали и вывезли в охраняемое место за городом. В мэрии Архангельска предполагалось обсудить дезактивацию объекта и его последующее возвращение в сквер.