Понедельник, 12 февраля 2018

В Ярославле утром во вторник по телевидению и радио было распространено сообщение о радиационной опасности. Такую информацию передает 76.Ru.

Сообщение об угрозе оказалось ложным. Как пишут “Ярновости”, в областном УМЧС инцидент объяснили сбоем программного обеспечения телерадиостанции.

В правительстве региона пояснили, что сбой произошел в аналоговом элементе системы оповещения: если часть оборудования системы уже заменена цифровой техникой, то другая часть по-прежнему остается аналоговой.

Как в МЧС, так и позже в Роспотребнадзоре заверили, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы, составляя 0,07-0,11 микрозиверта в час.

Создана рабочая группа по расследованию инцидента. Ее цель, как пишут “Ярновости”, – “не наказание виновного, а исключение возможности повторения такой ситуации”.

Чиновники также пояснили, что, если сообщение об опасности не сопровождается звуком сирен, значит, оно появилось в результате сбоя. Если же сирены гудят, а оповещения об угрозе по телевидению и радио нет, то идет проверка сирен.

В июле прошлого года выяснилось, что зенитная пушка АЗП-57, установленная в 2013-м в сквере Победы в центре Архангельска, оказалась источником повышенной радиации. Фон рядом с орудием составлял 46,99 микрозиверта в час, что почти в 157 раз выше максимально допустимого значения – 0,3 микрозиверта.

Ночью пушку демонтировали и вывезли в охраняемое место за городом. В мэрии Архангельска предполагалось обсудить дезактивацию объекта и его последующее возвращение в сквер.