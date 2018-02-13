Вторник, 13 февраля 2018

В Смоленске возбуждено дело против активиста Либертарианской партии Дмитрия Клепикова. Об этом сообщает “Медиазона”.

По какой статье УК квалифицировано дело и по какому именно факту оно открыто, определенной информации не приводится. Говорится о некоей публикации в соцсети.

В воскресенье утром Клепиков был задержан полицейскими у себя дома в селе Молоди Чеховского района Подмосковья. Силовики провели у оппозиционера обыск, по итогам которого изъяли всю технику, в том числе мобильник. Далее его доставили в Смоленск и поместили в ИВС.

Первоначально утверждалось, что 13-го числа в суде будет рассматриваться ходатайство об аресте Клепикова. Однако после обеда во вторник выяснилось, что следователь не подал такое ходатайство и по истечении предельного 48-часового срока задержания без санкции суда освободил оппозиционера.

Взяли ли у Клепикова подписку о невыезде, не уточняется. Сообщается лишь, что результатов экспертиз по делу активист останется дожидаться в Смоленске.

Между тем с этим городом Клепиков никак не связан. На сайте Либертарианской партии говорится, что активист прописан в Орске, Оренбургская область. Также оппозиционеры передают, что в ноябре прошлого года Клепикова в Орске разыскивали неизвестные.

Известно также, что у себя дома Клепиков держал выходной узел сети Tor. С IP-адреса этого узла, сообщают однопартийцы подозреваемого, и была сделана публикация, по факту которой открыли дело.

Подчеркивается, что, кроме IP-адреса, никаких иных доказательств против Клепикова у следствия нет. Сам оппозиционер причастность к публикации отрицает.

Активисты проводят параллель между делом Клепикова и делом московского математика Дмитрия Богатова, который также держал дома выходной узел Tor и был обвинен в призывах к терроризму и приготовлении к массовым беспорядкам на том основании, что с его IP-адреса был помещен пост с агитацией за участие в протестных акциях. Богатов три с половиной месяца провел в СИЗО и еще полгода – под домашним арестом. С конца января он находится под подпиской о невыезде. Дело не закрыто, несмотря на то что экспертизы определенно указывают на непричастность Богатова ко вмененной ему публикации.