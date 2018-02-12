Понедельник, 12 февраля 2018

Правозащитник Сергей Ковалев стал доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак. Об этом сообщается на сайте штаба кандидата по итогам прошедшей во вторник встречи Собчак с Ковалевым.

“Есть много оппозиционных политиков, многие из них – достойные люди, но они конкурируют между собой, а у вас есть тенденция выступать от гражданского общества. Это очень важно!” – заявил 87-летний правозащитник кандидату в президенты.

Собчак заверила, что решение Ковалева – большая честь для нее.

Во время президентской кампании 1996 года правозащитник был доверенным лицом Григория Явлинского.

В 1974-1984 годах Ковалев отбыл семь лет заключения в колонии строгого режима “Пермь-36″ и в Чистопольской тюрьме и три года ссылки в Магаданской области. В 1990-1993-м – депутат Верховного совета РСФСР – России, в 1993-2003-м – депутат Госдумы. В 1996-2003-м – член российской делегации в ПАСЕ.

Одновременно в 1993-1996 годах Ковалев был председателем комиссии по правам человека при президенте, а в 1994-1995-м – омбудсменом; он первый, кто занимал этот пост. Пытался остановить войну в Чечне.

Выступил одним из учредителей партии “Демократический выбор России”. После его самоликвидации в Союз правых сил не вступил, хотя и входил в думскую фракцию СПС. С 2006-го – член “Яблока”. В 2003 и 2007 годах безуспешно баллотировался в Госдуму от этой партии, причем на выборах 2007-го был вторым номером в списке.