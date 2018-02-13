Вторник, 13 февраля 2018

Московская антифашистка и зоозащитница Елена Горбань задержана по делу о совершенной 30 января атаке на штаб “Единой России” в северном районе Ховрино. Об этом сообщает “Медиазона”.

Рано утром, передавало ОВД-Инфо, полицейские провели у Горбань обыск, в ходе которого изъяли всю технику. Затем активистку увезли в управление организации дознания УМВД по Москве. При этом задержанной не разрешили взять с собой ни очки, ни контактные линзы, хотя она очень плохо видит.

Защищать Горбань прибыла адвокат “Агоры” Светлана Сидоркина. Однако дознаватель четыре часа не допускал юриста к подзащитной, утверждая, что пока следственные действия ведутся с “другими участниками”, а не с Горбань. “За это время оперативники развели задержанную на показания”, – написал в своем телеграм-канале председатель “Агоры” Павел Чиков.

Горбань подозревается по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она признала вину.

Как рассказала Сидоркина, помимо атаки на ЕР силовиков интересовало проведенное анархистами и антифашистами 10 февраля шествие против фабрикации дела “Сети” и пыток его фигурантов. Тогда десяток с небольшим активистов перекрыли Мясницкую улицу с растяжкой “ФСБ – главный террорист”.

Поздно вечером Горбань отправили в ИВС. Между тем максимальная санкция части 1 статьи 214 – три месяца ареста и согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) лишение свободы до приговора по таким делам не предусмотрен. Эта же норма УПК оговаривает ряд исключений из правила, однако ни одно из них к активистке не применимо.

В этой связи Сидоркина предположила, что в среду Горбань вменят более тяжкую статью УК, что даст силовикам возможность ходатайствовать об аресте активистки.

Вечером полицейские пришли также к активисту Алексею Кобаидзе, сообщает “ОВД-Инфо”. Он отказался открывать дверь, и долгое время полицейские не могли проникнуть в квартиру. Соседа Кобаидзе Алексея Маркова задержали и доставили в ОП “Новогиреево”. Он возвращался домой и отказался открыть дверь квартиры своим ключом. После этого Маркова увезли в полицию, мотивировав это тем, что он может быть пьян. Взяв у задержанного анализы, полицейские отвели его обратно к квартире, и, предъявив постановление об обыске, открыли дверь его ключом. После обыска Кобаидзе тоже доставили в Управление дознания ГУ МВД и допросили как подозреваемого.

По словам адвоката Максима Пашкова, после допроса Кобаидзе также отправили в ИВС.

Атака на ховринский районный штаб “Единой России”, расположенный на Онежской улице, была совершена поздно вечером 30 января, около 23:50. В акции принимали участие три человека, в том числе одна девушка. Нападавшие разбили окно штаба и бросили внутрь зажженный файер. Один из участников атаки снимал акцию на видео.