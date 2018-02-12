Понедельник, 12 февраля 2018

В прениях сторон по делу дагестанки Загидат Абакаровой, осенью арестованной после возвращении с малолетними детьми из Сирии, прокурор потребовал для подсудимой девять с половиной лет общего режима с годовым ограничением свободы по отбытии срока. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

33-летней Абакаровой вменена часть 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Дагестанка прибыла в Россию 21 октября 2017 года с первой группой матерей и детей, вернувшихся под гарантии главы Чечни Рамзана Кадырова. По прилете в Грозный она, как и все другие женщины, подписала явку с повинной. Согласно примечанию к статье 208 кодекса такой шаг избавляет от ответственности по этой статье.

Несмотря на это, после приезда в Дагестан силовики задержали как Абакарову, так и двух других жительниц региона, прибывших из Сирии. Все они были арестованы по части 2 статьи 208 УК; Абакарову отправили в СИЗО 24 октября. Одна из женщин – 26-летняя Наида Шайх-Ахмедова, мать двух детей в возрасте 1-2 лет, – 23 января была осуждена в Хасавюрте к 12 годам общего режима.

Слушания по делу Абакаровой продолжаются с 14 декабря в Советском райсуде Махачкалы. Ведет процесс судья Далгат Гаджиев.

На первых слушаниях по делу адвокат просил прекратить преследование Абакаровой в связи с “деятельным раскаянием”, однако Гаджиев отказал. В прениях защитник попросил для подсудимой наказание, не связанное с лишением свободы, напомнив, что у Абакаровой четверо малолетних детей, в том числе грудной – 10-месячный, – и она оформила явку с повинной.

Почему адвокат не сослался на примечание к статье 208 УК, освобождающее лиц, подписавших явку с повинной, от ответственности, “Кавказский узел” не поясняет.

В деле имеются ходатайства трех депутатов Народного собрания Дагестана, которые просили прокурора “принять законное решение”, учитывая явку Абакаровой с повинной. Ходатайства касались как Абакаровой, так и арестованной одновременно с ней 25-летней Муслимат Курбановой, у которой тоже есть грудной ребенок. Имен депутатов адвокат изданию не уточнил.

Показания Абакаровой, данные на следствии и в суде, в целом совпадают. В 2013 году обвиняемая, уже имевшая двух детей от первого брака, вышла замуж за Багира Гаджиева и родила от него в 2015-м и 2017-м еще двух дочерей.

В марте 2014 года Гаджиев переехал в Стамбул; Абакарова с детьми вскоре к нему присоединились. В Турции муж подсудимой работал таксистом. После полугода жизни в Стамбуле семья переехала в крупный город Газиантеп на юге страны, а в середине декабря 2014-го прибыла в Сирию. Там, согласно показаниям Абакаровой, муж вступил в военный отряд и ежемесячно приносил домой около 50 долларов.

В апреле прошлого года Гаджиев погиб в городе Маядин, мухафаза Дейр-эз-Зор, при бомбежке. После этого Абакарова решила выехать из Сирии и при помощи знакомого араба прибыла к курдам, с которыми у России были договоренности о возвращении женщин и детей.

Абакарова подчеркивала, что сама в войне не участвовала и оружие в руках не держала. Более того, утверждала обвиняемая, о намерении мужа переехать в Сирию она узнала лишь на границе. После прибытия в арабскую страну она неоднократно упрашивала Гаджиева, чтобы он отправил ее с детьми назад, поясняя, что боится находиться тут. В ответ муж угрожал отобрать у нее детей.

Абакарова дважды пыталась самостоятельно бежать с детьми из Сирии, однако оба раза ее ловили.

“Мое участие в НВФ заключалось в том, что я выполняла функции по приготовлению пищи, стирке одежды, поддержанию уюта и чистоты по месту проживания, а также разовые поручения по пошиву одежды, – говорится в показаниях Абакаровой на следствии. – Все вышеуказанные функции – как для мужа, так и для других членов НВФ”.

В прениях подсудимая попросила не разлучать ее с детьми. Сейчас все четверо детей, включая грудную дочь, находятся у Патимат Абакаровой, матери заключенной.

Как передают “Кавказ.Реалии”, выступление подсудимой с последним словом назначено на четверг, 15 февраля.

Во второй группе жительниц Дагестана, прилетевших в Грозный из Сирии 13 ноября, также были три жительницы Дагестана и всех их по возвращении в родной регион тоже задержали.