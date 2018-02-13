Вторник, 13 февраля 2018

В сирийской мухафазе Дейр-эз-Зор российские наемники были обстреляны силами международной коалиции во время наступления на нефтяные поля, сообщает “Коммерсант”со ссылкой на анонимный российский военный источник. При этом российское командование не давало разрешения на эту операцию и расценило ее как “опасную самодеятельность”.

По словам источника, причиной инцидента стала попытка местных “крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада”, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов. “С этой целью в наступление двинулись проправительственные племенные формирования, а так называемые отряды охотников на ИГИЛ (ISIS Hunters), усиленные бойцами “ЧВК Вагнера”, шли во втором эшелоне. Удару американских ВВС и артобстрелу подверглись и те и другие”, – отмечает издание.

Сослуживец погибших россиян рассказал изданию, что большую часть отряда, состоявшего из более чем 600 человек, составляли именно наемники. Они наступали на нефтеперерабатывающий завод. “По сути, это усиленный батальон, но в “ЧВК Вагнера” это называется отрядом. Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал, – рассказал источник. – Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой”.

Однако к началу столкновения развернуться в боевые порядки успела только половина отряда. Остальная часть наемников ЧВК еще находилась в бронемашинах, выстроенных в колонну в 8 км к востоку от линии разграничения.

В МИДе изданию заявили, что публикации о “сотнях погибших” – это “классическая дезинформация”, которой занимаются западные СМИ. “Сейчас проверяем информацию о наличии пострадавших, включая граждан СНГ. Если появятся подтверждения, обязательно о них сообщим”, – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник телеканал CNN опубликовал видеозапись авиаудара коалиции, в результате которого погибли россияне.

7 февраля в ответ на атаку на главный штаб Сирийских демократических сил коалиция во главе с США нанесла авиаудары по колонне войск Асада.

Данные о числе погибших россиян различаются на порядки. О том, что под удар попали россияне, уже 8 февраля числа сообщал бывший командир донецких террористов Игорь Гиркин. Он утверждал, что с поля боя “два “КамАЗа” трупов вывезли”. Адвокат Марк Фейгин, в свою очередь, писал о 215 убитых боевиках Вагнера.

В понедельник разные источники сообщили имена пятерых россиян, погибших при налете коалиции. В их числе оказался нацбол Кирилл Ананьев, ранее воевавший за террористов на Восточной Украине.

Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о российских наемниках в Сирии.

В тот же день Bloomberg со ссылкой на два неназванных российских источника сообщил, что россияне составляют большинство из 200 с лишним погибших. В то же время The New York Times, ссылаясь на одного из военных Асада, писала примерно о 100 погибших россиянах.