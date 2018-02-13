Вторник, 13 февраля 2018

В Москве мировой суд оштрафовал кинотеатр “Пионер” на 80 тысяч рублей за показ французского фильма “Диван Сталина” без прокатного удостоверения, сообщают “Ведомости”. На привлечении кинотеатра к ответственности настояло Министерство культуры.

Суд постановил, что “Пионер” нарушил статью 14.58 КоАП (показ фильма без прокатного удостоверения). В кинотеатре заявили, что 26 января фильм был показан в рамках международного кинофестиваля “Наконец-то в кино”. В этом случае ему не требуется прокатное удостоверение. В Минкульте, в свою очередь, настаивали, что для показа на фестивале фильм должен был быть официально ввезен в Россию и оформлен на таможне, а этого сделано не было.

Представитель “Пионера” сообщил РБК, что фильм был предоставлена кинотеатру посольством Франции в России. “Показ ленты “Диван Сталина” является частью программы Франко-российского года языка и литературы. У нас есть справка от французского посольства о том, что они предоставили нам этот фильм для показа в рамках международного кинофестиваля. Но мировой судья не учел этот аргумент. Как не учел и возражения наших юристов о том, что фильмы физически уже давно не ввозятся в страну на носителях”, – отметил представитель кинотеатра. По его словам, в “Пионере” пока не решили, будут ли оспаривать решение суда первой инстанции.

Франко-португальский фильм “Диван Сталина” о молодом советском скульпторе, которому поручено создать статую вождя. Роль Сталина исполнил Жерар Депардье. Премьера фильма состоялась 13 ноября 2016 года на кинофестивале в Лиссабоне.

Два источника “Ведомостей” сообщили, что на “Пионер” составлен еще один протокол по статье 14.58 – за показ фильма “Смерть Сталина”. “Пионер” оказался единственным кинотеатром, не снявшим с проката фильм, у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение. Ленту успели показать пять раз. 26 января администрация “Пионера” пояснила, что прекращает показ фильма “по не зависящим от нас обстоятельствам”. В кинотеатре посоветовали зрителям “по всем дополнительным вопросам” обращаться в Минкультуры.

Фильм”Смерть Сталина” должна была выйти в прокат 25 января. Однако за два дня до этого Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма. По словам и.о. директора департамента кинематографии Ольги Любимовой, основанием для отзыва стал подпункт “д” пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством. Он гласит, что удостоверение может быть отозвано в случае “выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством”. Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

24 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что Минкультуры направило “Смерть Сталина” на дополнительную юридическую экспертизу. По словам министра, “многие люди старшего поколения” воспримут фильм “как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым”.