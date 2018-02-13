Вторник, 13 февраля 2018

Депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект “Об основах национализации в России”. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Авторы законопроекта предлагают провести “возмездную” национализацию, то есть принудительное изъятие имущества, находящееся в частной собственности, и его обращение в федеральную собственность с последующим возмещением владельцам стоимости.

Основанием для национализации, по мнению коммунистов, могут быть “угрозы массового сокращения штата работников градообразующей организации или социально значимой организации”, а также признание стратегического предприятия банкротом, монополизацию отрасли и приватизацию госпредприятий с нарушением законодательства.

Проводить национализацию коммунисты предлагают несколькими способами, включая прямое изъятие имущества, и увеличение доли государства в предприятии за счет федерального бюджета. При этом подчеркивается, что национализация не является мерой наказания или способом обеспечения исполнения обязательств.

В январе 2016 года Зюганов заявил, что национальное богатство страны захватила “кучка упырей”, и предложил ввести госмонополию на водку. “Первое – все ресурсы страны должны работать на каждого человека, а не на кучку упырей, которые захватили национальное богатство. Второе – надо срочно принять решение и ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность, это позволит использовать огромные реальные финансовые ресурсы для решения проблем, социальных, прежде всего”, – заявил Зюганов. При этом он не уточнил, кто именно входит “кучку упырей”.

Лидер коммунистов также отметил, что в России каждый второй живет в среднем на 15 тысяч рублей и менее, а эти деньги за последний год обесценились вдвое.