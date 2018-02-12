Понедельник, 12 февраля 2018

Суды в Киеве приговорили военных моряков Максима Одинцова и Александра Баранова к 14 и 13 годам колонии соответственно, за то что они после аннексии Крыма проигнорировали приказ о выезде на континент и, изменив присяге, перешли на службу в российскую армию. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на Валентина Рыбина, адвоката осужденного.

Приговор 34-летнему Одинцову вынес 6 февраля Дарницкий райсуд, а его ровеснику Баранову – 8 февраля Подольский райсуд. Обоих признали виновными по части 1 статьи 408 (дезертирство) и части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена).

Баранов лишен звания младшего сержанта. Лишен ли Одинцов звания прапорщика, не уточняется.

Сами подсудимые вину признать отказались. Они настаивали на том, что являются гражданами России, а не Украины.

В соответствии с “законом Савченко” время, проведенное перебежчиками в СИЗО до приговора, зачтено им в срок из расчета день за два. Таким образом, считается, что каждый уже отбыл около 2 с половиной лет заключения.

Об отправке дела перебежчиков в суд сообщалось 26 декабря 2016 года. На каком этапе и по какой причине материалы в отношении каждого из обвиняемых разделили и направили в разные суды, насколько известно, не пояснялось. Слушания по существу дела Одинцова продолжались с 24 февраля 2017-го, разбирательство по существу дела Баранова стартовало 9 марта.

Одинцов – уроженец города Саки на западе Крыма, Баранов родился в Каневе, Черкасская область. Дела против обоих возбудили еще в 2015 году.

Перебежчики были задержаны 20 ноября 2016-го у КПП “Чонгар” в Херсонской области. Как сообщали в СБУ, дезертирам было известно о возбуждении против них дел, однако они сочли возможным прибыть на континентальную Украину, чтобы приобрести за деньги вузовские дипломы, необходимые для получения офицерских званий в российской армии. При этом, заявляли в спецслужбе, курьера подозреваемые намеревались обмануть – они планировали выманить его на оккупированную Россией территорию, документы забрать, а самого посредника сдать ФСБ.

Проследив за перемещениями курьера, утверждали в СБУ, оперативники вышли на след Одинцова и Баранова и задержали их. Сообщалось также, что в сделке должен был участвовать еще один перебежчик, однако по неизвестным причинам он на встречу с курьером не прибыл. Имя и звание третьего подозреваемого не уточнялись.

Была также опубликовала видеозапись допроса Баранова с его признанием в государственной измене.

22 ноября Центральный райсуд Николаева арестовал обоих перебежчиков на два месяца с возможностью освобождения под залог. Однако уже на другой день тот же суд лишил их этой возможности. Как поясняли в прокуратуре, по состоянию на 22-е число Одинцову и Баранову было объявлено о подозрении лишь в дезертирстве, тогда как на другой день их уведомили также о подозрении в государственной измене. Это и стало причиной ужесточить им меру пресечения.

Тогда же, 23 ноября, Владимир Путин назвал задержание Одинцова и Баранова “вероломством”. Это “сродни отключению света в Крыму зимой”, посетовал российский лидер.

8 декабря 2016 года СКР объявил, что расследует дело о задержании перебежчиков. Фигурантами дела ведомство назвало двух бывших сотрудников Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба – Романа Ткаченко и Сергея Павленко. Как сообщалось, им заочно предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 – пунктам “а”, “ж” части 2 статьи 126 российского УК (пособничество в похищении двух или более лиц по предварительному сговору). За это преступление кодекс предусматривает от 5 до 12 лет колонии.

Ткаченко возглавлял в харьковском вузе курс слушателей заочного обучения факультета последипломного образования, Павленко был начальником автомобильного склада взвода обеспечения. По утверждению СКР, в 2016 году они “вступили в преступный сговор с представителями силовых структур Украины, направленный на похищение военнослужащих России, ранее имевших украинское гражданство и служивших в вооруженных силах этой страны”. Задачей Ткаченко и Павленко, заявляется в деле, было найти бывших слушателей вуза, не успевших получить дипломы, и убедить их прибыть на континентальную Украину.

Силовики, также говорилось в сообщении СКР, вступили в соцсетях в переписку с перебежчиками, предложив передать им подлинники дипломов. Ткаченко, как заявлялось, убедил Одинцова и Баранова выехать из аннексированного Крыма, пояснив, что сможет встретиться с ними только на территории, контролируемой законными украинскими властями. “При этом он знал, что другие соучастники готовы совершить их похищение”, – подчеркивало следственное ведомство.

Эта информация противоречит данным СБУ, согласно которым перебежчики в действительности не оканчивали вузов.