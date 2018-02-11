Воскресенье, 11 февраля 2018

Группа Conflict Intelligence Team опубликовала имена четверых наемников частной военной компании Вагнера, погибших от американского авиаудара в Сирии.

Исследователи группы нашли в соцсетях сообщения родственников и сослуживцев о гибели Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Свердловской области, а также сотника “Балтийского отдельного казачьего округа” (Калиниградская область) Владимира Логинова. Ладыгин и Косотуров ранее участвовали в российской агрессии в Донбассе.

Родственники и знакомые подтвердили РБК гибель всех троих.

В понедельник в телеграм-канале другороссов “Прямое действие” появилось сообщение о гибели под ударом западной коалиции в Сирии боевика-нацбола Кирилла Ананьева. В прошлом он воевал за пророссийских сепаратистов в Донбассе, а до российско-украинской войны был активным участником антипутинских протестов в Москве.

8 февраля стало известно об авиаударе США по позициям сил диктатора Башара Асада, который был нанесен днем ранее у населенного пункта Хишам в мухафазе Дейр-эз-Зор. Удар был нанесен по правительственным силам, попытавшимся атаковать позиции Сирийских демократических сил (SDF), в основном состоящих из отрядов кудов. Сообщалось о более чем 500 погибших солдатах армии Асада. 9-го числа появились первые сведения о гибели российских наемников в результате удара. “Ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения “Вагнера”, – сообщил бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин. По его словам, с поля боя под Хишамом “два “КамАЗа” трупов вывезли”. Адвокат Марк Фейгин, сославшись на свои источники, сообщил о 215 погибших вагнеровцах.

9-го числа The Washington Post сообщила со ссылкой на одного из командиров SDF, что курдское командование и представители Пентагона перед авиаударом несколько раз связывались с российской стороной и просили прекратить наступление, однако российское командование каждый раз отвечало, что ничего не происходит. По словам курдского военачальника, силы Асада еще вечером 6 февраля начали наступать на позиции SDF, стягивая к ним танки и артиллерию. В штабе SDF в это время также находились американские военные советники. В среду вечером войска диктатора и российские наемники приблизились к позициям повстанцев на расстояние около 450 метров и начали обстреливать их из танков и артиллерии. В ответ США расстреляли наступающих с беспилотников и тяжелых ударных самолетов AC-130.