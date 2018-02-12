Понедельник, 12 февраля 2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в РФ альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане… “Идут Олимпийские игры, мы болеем за наших спортсменов, которые там находятся в весьма сложных условиях. Но еще больше пострадали те, кого под надуманным предлогом, из-за разнузданной, по сути политической кампании, развязанной против нашей страны, не пустили на Олимпиаду”, – сказал Медведев. Он сообщил, что “подписал постановление, которым Минспорту предписывается провести открытые спортивные соревнования по ряду дисциплин… с выплатой положенных вознаграждений, о чем говорил президент нашей страны”.

ТАСС

“Хорошо, – сказал Кречмар наконец. – Я приму исключительные меры. Только заметь, я вовсе не считаю, что это провал, – напротив, ты местами очень мило играла…”

“Замолчи!” – крикнула Магда и швырнула в него подушкой.

“Да постой, Магда, выслушай. Я же все готов сделать, только бы моя девочка была счастлива… Красавица ты моя, не плачь же. Я тебе еще кое-что скажу. Вот завтра ты пойдешь выбирать автомобиль – весело же! А потом мне его покажешь, и я, мо-жет быть (он улыбнулся и поднял брови на лукаво растянутом слове “может быть”), его куплю. Мы поедем кататься, ты увидишь весну на юге, мимозы… А, Магда?”

“Не это главное”, – сказала она ужимчиво.

Владимиp Набоков. “Камера обскура”