Воскресенье, 11 февраля 2018

Пообедала с послом одной западной страны. Человек из персонала посольства меня узнал и подошел сообщить об этом:

- Мы вас очень любим! Спасибо за все, что вы делаете на Западе. За Россию-матушку!

Поразительно у нас все, конечно.

Маргарита Симоньян, главный редактор МИА “Россия сегодня” и телеканала RT

По дороге солдат расспрашивал Фомина о порядках в России… Жадный, сочувственный и почтительный интерес, который читался на лице, в вопросах, в восклицаниях солдата, был для Фомина новой неожиданностью… Фомин после некоторого колебания хотел было сунуть ему на чай. Но немец решительно отклонил подарок. “Я рад оказать услугу русскому товарищу”, – вполголоса заговорщическим тоном сказал он и, еще раз добавив “Gute Reise” ["Счастливого пути" (нем.)], пошел назад.

Марк Алданов. “Бегство”