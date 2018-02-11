Воскресенье, 11 февраля 2018

Судья городского суда Старого Оскола Белгородской области Татьяна Захарова приговорила к 2,5 колонии поселения за четыре публикации в соцсети “Вконтакте” 23-летнего студента-юриста Александра Крузе. О приговоре, вынесенном еще 25 декабря прошлого года, сообщил “Московский комсомолец”.

В понедельник судья Белгородского облсуда Николай Кудинов оставил приговор студенту без изменений. Как сообщила РБК мать осужденного Марина Крузе, ее сын подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.

Крузе объявлен виновным по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).

В уголовном деле фигурировали четыре публикации с ВК-страницы Крузе. Первая – картинка с перечеркнутыми серпом и молотом и надписью “На деревьях вместо листьев висеть будут коммунисты”. По версии следствия, оно “содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к коммунистам как группе лиц, выделяемой по идеологическому признаку”.

Вторая – рисунок, на котором изображены двое солдат, лежащих в окопе с пулеметом, а над ними нарисованы российский и украинский флаги и перечеркнутая звезда Давида. “Превратим войну братоубийственную в войну освободительную!” – гласит подпись к изображению. Согласно материалам дела, изображение содержит “психологические признаки побуждения (в том числе призыва) к совершению насильственных действий против евреев”.

В деле также фигурируют две речи нациста Максима Базылева. Одна из них была произнесена 31 мая 2005 года на митинге “За чистую Москву”, ее текст сопровождался фотографией Базылева. По версии следствия, фото Базылева “содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе, выделяемой по признаку национальности, происхождения (нерусские люди, в частности представители, уроженцы Кавказа и Средней Азии)”. “Знайте, власть в собственном государстве никто вам на блюдечке не преподнесет. Будет кровь, будут слезы наших матерей”, – говорилось во втором выступлении нациста.

11 июля 2017 года сотрудники ФСБ провели у Крузе обыск и изъяли системный блок компьютера. На предварительном следствии студент сначала признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела, однако после того, как его стал защищать независимый адвокат, заявил о невиновности и отказался от сделки со следствием. На суде Крузе пояснял, что публиковал в соцсети материалы из дела для своей дипломной работы – весной он готовился защитить диплом на тему “Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия”.

Крузе – студент юрфака Воронежского экономико-правового института по направлению “уголовное право”. Он родился в Петербурге, откуда затем переехал с семьей в Старый Оскол.