Воскресенье, 11 февраля 2018

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отказался считать женщиной жительницу города Юлию Савиновских, у которой органы опеки изъяли двоих приемных мальчиков, после того как ей провели операцию по удалению груди. Фрагмент решения суда от 5 февраля об отказе в возвращении детей опубликовал адвокат матери Алексей Бушмаков.

Суд ссылается на статью 12 Семейного кодекса, согласно которой “для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины”, отмечая, что согласно этой норме “регистрация однополых браков в России запрещена”. “Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом ее состояния в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества”, – говорится в решении.

Решение суда должно основываться на документах, заявил “Новой газете” Бушмаков. “До 12 марта мы должны подать апелляционную жалобу. Проблема не в том, что Савиновских сделала что-то незаконное. Нет ни одной нормы закона, на которую судья бы сослалась”, – добавил юрист.

Суд счел, что Савиновских ведет себя как мужчина, поскольку сделала операцию по удалению груди и в прошлом вела блог, в котором от имени вымышленного трансгендера описывала, что ощущает человек, который готовится к смене пола. Сама екатеринбурженка поясняла, что таким образом она психологически готовилась к удалению груди.

Савиновских отказывают в возвращении детей через суд уже во второй раз. Первое такое решение Орджоникидзевский суд вынес еще в сентябре 2017-го. Затем оно было отменено Свердловским облсудом, который направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В начале 2017 года женщина сделала операцию по удалению груди. 27 августа 2017-го чиновники органов опеки изъяли из семьи приемных детей. Они также пригрозили забрать у родителей их родных детей – 6-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. Свои действия чиновники объяснили тем, что Савиновских сделала “незаконную операцию” и якобы собирается менять пол, что “может навредить детям”. Сама екатеринбурженка говорила, что таких планов у нее нет.

В ноябре Савиновских устроила сухую голодовку у здания свердловского Минсоцполитики, потребовав встречи с главой ведомства Андреем Злоказовым. Многодетная мать встала у крыльца министерства с плакатом с фотографиями отобранных мальчиков и надписью “Больше двух месяцев два моих ребенка находятся в детском доме. Два месяца меня не принимает министр”. Она принесла с собой складной стул и спальный мешок, пояснив, что собирается ночевать на улице. В тот же день Савиновских принял заместитель Злоказова Евгений Шаповалов. Она передала чиновнику список нарушений, допущенных опекой при изъятии детей, после чего прекратила акцию.