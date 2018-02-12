Понедельник, 12 февраля 2018

Сенаторы-демократы Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес подготовили проект резолюции с требованием ввести новые санкции против фигурантов “кремлевского списка”. Об этом сообщает Politico.

Принятое в январе решение администрации Дональда Трампа об отсрочке новых санкций против России, вызвало возмущение демократов. Они подчеркивают, что принятый летом прошлого года закон, против которого проголосовали только пятеро конгрессменов, предусматривал обязательные ограничительные меры.

“Несерьезность, проявленная администрацией перед лицом явной угрозы национальной безопасности и вопреки четко выраженному намерению Конгресса, вызывает тревогу и не может продолжаться”, – заявил Кардин, представляя резолюцию.

При этом издание отмечает, что демарш демократов носит “символический характер”. Даже если резолюция будет принята Конгрессом, где большинство имеют республиканцы, она не будет обязательна к исполнению.

30 января Минфин США опубликовал “кремлевский список”, подготовленный в соответствии с принятым летом 2017 года законом “О противодействии врагам Америки посредством санкций” В перечень были включены 210 россиян: 114 чиновников и глав госкомпаний и 96 миллиардеров. В числе фигурантов списка – фактически все высшее руководство России, за исключением Владимира Путина. Критики документа отметили, что он повторяет список Forbes и перечень чиновников с сайтов Кремля и правительства.

При этом пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не будет спешить с введением новых санкций, так как само принятие закона уже не позволило России продать оружия на миллиарды долларов. “С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных компаний или отдельных лиц не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором”, – отметила представитель Госдепа.

На следующий день глава Минфина Стив Менушин на слушаниях в Конгрессе заявил, что против ряда фигурантов “кремлевского списка” будут введены санкции. В то же время чиновник подчеркнул, что само по себе включение в перечень не означает, что к лицу будут применены ограничительные меры. Менушин отметил, что секретная часть доклада включает “сотни страниц”, в то время как открытая занимает девять.

Глава Минфина отверг обвинения конгрессменов-демократов в “медлительности” с введением санкций. “Мы возьмем за основу этот доклад и обдумаем, как делаем и всегда, когда именно следует вводить санкции, – сказал Менушин. – Это никоим образом не значит, что мы не будем налагать санкций ни на кого из этого списка. Я не думаю, что мы медлительны: список опубликован вчера вечером. Мы ожидаем, что обсудим с вами ситуацию за закрытыми дверями”.

1 февраля помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сайег заявил, что широко распространилась “неверная интерпретация” доклада. По его словам, несекретная часть документа действительно основана на общедоступных материалах, включая веб-сайты, правительственные документы и новости в СМИ, тогда как засекреченная часть написана с использованием разведывательных источников и методов. При этом чиновник вновь заявил, что в отношении ряда фигурантов секретной части последуют санкции.

“Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России, – сказал Сайег. – Секретное приложение включено в отчет, чтобы избежать потенциального вывода активов названными в нем лицами и организациями, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации”.