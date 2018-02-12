Понедельник, 12 февраля 2018

Министерство обороны направило в войска рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в интернете, сообщают “Известия”. Солдатам и офицерам советуют ограничить или вовсе прекратить пользование соцсетями “Одноклассники”, “ВКонтакте”, Facebook и другими аналогичными ресурсов.

Рекомендации были разработаны в конце 2017 года. Они оформлены в виде памятки и наглядных пособий-плакатов. Пока правила поведения в интернете носят рекомендательный характер. Однако Минобороны уже готовит поправки в законы “О воинской обязанности и военной службе” и “О статусе военнослужащих”. Военнослужащим будет запрещено раскрывать свою ведомственную принадлежность и подробности службы – как своей, так и однополчан. За нарушение предусмотрена дисциплинарная и уголовная ответственность.

От военнослужащих требуют “не публиковать информацию о своей службе и части, отключить в телефонах геолокацию”. Солдатам и офицерам советуют сделать свои аккаунты в соцсетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомцев. Рекомендуется регулярно обновлять приложения, не устанавливать подозрительные программы и придумывать для каждого интернет-сервиса придумывать уникальный и сложный пароль.

Военных предупреждают, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной на них личной информации. В документе отмечается, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами, из-за чего привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут “привести к срыву боевой задачи”. Солдатам и офицерам также рекомендуют просить своих родственников и близких не распространяться об их службе.

Кроме того, военнослужащим напоминают, что публикации, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, способны нанести “существенный репутационный вред Вооруженным силам”, а их автор может понести административную, дисциплинарную или уголовную ответственность.

По словам советника президента по вопросам интернета Германа Клименко, такая инструкция в первую очередь нужна для солдат, чтобы они не попадали в неприятные ситуации. “Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях”, – отметил Клименко.

Опубликованные в соцсетях сообщения и селфи военных неоднократно ложились в основу расследований их деятельности. В частности, таким путем удалось отследить передвижения российского ЗРК “Бук” сбившего 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью малайзийский Boeing-777.

В России неоднократно предлагалось ограничить госслужащим право пользования соцсетями и мессенджарами, особенно иностранными. В 2015 году внимание к использованию госслужащими иностранных сервисов привлек секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, с увеличением числа компьютерных атак на информационные системы органов власти “отмечается наличие в системах программных средств иностранных технических разведок”.

В 2016 году был принят закон, в соответствии с которым гражданские госслужащие обязаны отчитываться об активности в соцсетях. Они должны “представлять сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в сети интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать”. Если чиновник забудет рассказать о каком-то аккаунте, это будет считаться представлением “недостоверных и неполных сведений”. Это влечет за собой освобождение служащего от должности и его увольнение. Чиновник, который не пользуется соцсетями, долен заявить об этом в письменном виде.