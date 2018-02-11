Воскресенье, 11 февраля 2018

Установлена личность убийцы, который осенью 2016 года в Подмосковье застрелил лидера харьковской пророссийской группировки “Оплот” Евгения Жилина. Об этом сообщает “Росбалт” со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах.

Как утверждается, Жилина убил гражданин Украины Николай Дидковский. Обвиняемого опознали охранник Жилина Андрей Козарь, также пострадавший от выстрелов, и работники ресторана, где произошло убийство. Отмечается, что все они уверенно указали на Дидковского как на виновника, несмотря на то что у него были накладные усы, а на глаза убийца надвинул шляпу.

Между тем мотив убийства источник “Росбалта” определенно пояснить затруднился. Дидковский мог как руководствоваться личными мотивами, так и выполнять заказ, заметил собеседник агентства.

Дидковский выехал из России еще до того, как СКР и оперативники вышли на его след. Ему заочно предъявлены обвинения по статьям 105 (убийство), 30 – 105 (покушение на убийство) и 222 УК (незаконное хранение оружия). Также Дидковский заочно арестован; утверждается, что он объявлен в международный розыск, хотя на сайте Интерпола по состоянию на 11:45 мск 12 февраля его карточка отсутствует.

Дело об убийстве лидера “Оплота” ведет следователь подмосковного главка СКР Станислав Антонов.

40-летний Жилин был расстрелян вечером 19 сентября 2016-го в ресторане “Ветерок” на Рублево-Успенском шоссе в поселке Горки-2 Одинцовского района. Когда лидер “Оплота” вместе с Козарем зашел в заведение, преступник несколько раз выстрелил в них из пистолета.

Козарь также получил несколько пулевых ранений, в том числе в горло, но выжил.

Сразу после убийства Жилина стрелявший скрылся на поджидавшей у ресторана машине с водителем.

Вскоре после убийства появилась информация, что убийство могло быть связано с борьбой за распределение средств от продажи донбасского угля в Россию и на подконтрольные законному правительству территории Украины. Как утверждалось, Козарь сообщил следователям, что в “Ветерок” они с Жилиным явились на встречу, которая “касалась шахт Донбасса”.

По словам другого знакомого убитого, продажи донбасского угля Жилин вел вместе с украинским олигархом Сергеем Курченко, после Революции достоинства бежавшим в Москву. Этот же знакомый сообщал, что лидер “Оплота” был вовлечен и в полулегальные поставки бензина и дизельного топлива в ДНР и ЛНР, которые также вел Курченко.

В квартире убитого нашли несколько расписок, свидетельствующих, что в последнее время он давал в долг крупные суммы денег. Один из выданных им займов составил около полумиллиона долларов.

Жилин работал в УБОП, затем в СБУ. В середине 2000-х годов был осужден по обвинениям в покушении на тогдашнего секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса, а также превышении должностных полномочий и незаконному обороту оружия и взрывчатки. После трех лет заключения Жилина оправдали, так как свидетель обвинения отказался от ранее данных показаний. Выйдя на свободу, вновь устроился в УБОП.

Из милиции Жилин уволился в 2010 году. Сам он заявлял, что вышел на пенсию по выслуге лет. Между тем сообщалось, что действительной причиной увольнения стало подозрение в двойном убийстве. Как утверждалось, Жилина арестовали, однако затем освободили, а дело против него закрыли за отсутствием доказательств.

Также Жилин проходил свидетелем по делу об отравлении в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.

В 2010-м, после ухода из милиции, Жилин зарегистрировал целый ряд фирм, в том числе бойцовский клуб “Оплот”. В том же году на базе бойцовского клуба он образовал городскую общественную организацию “Оплот” – как утверждалось, для противодействия героизации ОУН и УПА.

В марте 2013 года Жилин заявлял о намерении открыть сбор средств на установку в Харькове памятника Сталину.

После начала Революции достоинства Жилин со своей организацией приняли активное участие в харьковском Антимайдане. В середине января 2014-го “Оплот” почти в полном составе отправился в Киев. Члены организации наравне с силовиками задерживали активистов Евромайдана, а также нападали на них. Считается, что Жилин входил в состав группы, которая похитила и пытала майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого; Вербицкий был замучен до смерти.

После победы революции Жилин бежал с Украины. Против него открыли целый ряд уголовных дел.

Однако уже весной 2014-го Жилин вместе со своей группировкой прибыл в Донецк. Он стал одним из лидеров “ополчения ДНР”. Позже руководитель донецкого отделения “Оплота” Александр Захарченко был назначен “главой ДНР”.

22 февраля 2015 года боевики “Оплота” устроили взрыв на харьковском Марше единства, посвященном годовщине победы революции. Погибли четыре человека; девять получили ранения.

В апреле 2015-го СБУ обезвредила группу из 11 человек, причастную к терактам на территории Харькова и области. Сообщалось, что действия преступников координировал Жилин.

На Украине “Оплот” признан террористической организацией. Сам Жилин 28 января 2016 года был заочно арестован Печерским райсудом Киева по делу о похищениях и пытках.

Козарь на Украине находится в розыске еще с сентября 2010 года. Среди прочего его считают причастным к убийству харьковского журналиста Василия Климентьева. По этому делу одно время подозревался и сам Жилин. После начала российской агрессии против Украины Козарь был замкомом батальона “народной милиции ЛНР”.