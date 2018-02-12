Понедельник, 12 февраля 2018

Средняя зарплата заключенных российских колоний в 2017 году составляла 229,4 рубля. Об этом говорится в докладе Министерства юстиции, сообщает РБК.

На оплачиваемых работах в колониях было задействовано 177,3 тысячи заключенных. “Выполнение норм выработки осужденными составило 67,5 процента”, – отмечают в Минюсте.

“Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, за отчетный период составил 32,6 миллиарда рублей, что на 4,5 процента больше показателя 2016 года (31,2 миллиарда)”, – говорится в документе.

Минюст также отметил снижение смертности в местах заключения. За 2017 год в них умер 3071 заключенный, что на 337 человек меньше, чем в прошлом году. Больше двух тысяч осужденных получили освобождение по болезни. Кроме того сократилось количество суицидов. “в сравнении, например, с 2012 годом на 32 процента, в сравнении с 2016 годом – на 10″, – говорится в отчете ведомства.

В сентябре Генпрокуратура сообщила, что в 36 российских регионах выявлены случаи привлечения заключенных к труду без зарплаты. Также ни в одном из проверенных прокурорами субъектов Федерации не исполняются в полном объеме требования об обязанности каждого осужденного трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Одной из причин такой ситуации в Генпрокуратуре называют недостаточный контроль “за эффективностью деятельности подчиненных” со стороны руководителей территориальных органов ФСИН и должностных лиц центрального аппарата.

Несоблюдение сотрудниками ФСИН требований законодательства об охране труда и о технике безопасности в ряде регионов привели к несчастным случаям на производстве среди заключенных, в том числе со смертельным исходом. В 2015 году было зарегистрировано 16 случаев гибели осужденных, в 2016 году – 10, а в первом полугодии этого года – пять.

За последние два с половиной года прокуроры при проверках исправительных колоний выявили свыше 37 тысяч нарушений законов при привлечении осужденных к труду. Внесено более тысячи актов прокурорского реагирования.