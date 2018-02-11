Воскресенье, 11 февраля 2018

Суд в Красноярске приговорил 50-летнего ранее судимого местного жителя к двум годам условно за пьяный поджог церкви Рождества Христова. Об этом сообщает краевое УМВД, не уточняя имени осужденного.

Как можно предположить, приговор вынес Кировский райсуд города: церковь находится в Кировском районе, а дело расследовал обслуживающий этот район ОП-3. Однако на сайте суда карточка дела отсутствует.

Подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Эта норма предусматривает до пяти лет колонии.

Поджог был совершен вечером 14 декабря 2016 года. Позже обвиняемый пояснял полицейским, что всегда ходил в церковь Рождества Христова молиться, однако в этот день охранник не пустил его на службу.

Будучи сильно пьян, фигурант в отместку набрал в стеклянную банку бензина и поджег двери церкви.

Прибывшая полиция задержала поджигателя. “НГС.Новости” сообщали со ссылкой на клириков, что силовикам помогли прохожие.

Пострадавших не было. Между тем ущерб имуществу церкви полиция оценила больше чем в 100 тысяч рублей.

Церковь Рождества Христова – одна из крупнейших в Красноярске. Освящение ее в 2012 году проводил патриарх Кирилл.