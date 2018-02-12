Понедельник, 12 февраля 2018

Конечный финансовый результат — прибыль организации, полученная за отчетный период. Она рассчитывается как разница между доходами и расходами предприятия и подлежит налогообложению до распределения между акционерами. Чтобы добиться большей прибыли, необходимо:

● увеличивать доходы;

● сокращать расходы.

Если организация наращивает входящий денежный поток, сохраняя исходящий постоянным, ее прибыль увеличивается. Если же доходы остаются на прежнем уровне, однако, удается сократить издержки, финансовый результат также улучшается. А вот если одновременно увеличивается входящий и уменьшается исходящий денежные потоки, показатели прибыли растут еще быстрее. Вот почему руководители организаций стремятся к достижению этой идеальной ситуации.

Способы увеличения доходов предприятия

Методов увеличения входящего денежного потока в компанию существует множество. Выбор конкретного из них определяется в зависимости от особенностей организации, специфики ее деятельности, типа реализуемых товаров и услуг. Рост валовых доходов обеспечивается соблюдением ряда принципов:

● повышение производственных показателей (выпуск больших партий продукции);

● увеличение товарооборота (рост объемов реализации);

● улучшение качества товаров (улучшение потребительских характеристик);

● эффективный маркетинг (завоевание новых рынков, продвижение продукции, стимулирование спроса).

Использование лишь одной из представленных стратегий сулит получение большего дохода от реализации товаров. А если одновременно применяется несколько подходов, достигаются поистине выдающиеся результаты.

Способы сокращения расходов предприятия

Если компания, наряду с увеличением доходов, уменьшает совокупные затраты, ее прибыль возрастает с каждым отчетным периодом. Сократить издержки удается множеством способов. Выбор в пользу каждого из них осуществляется индивидуально, в соответствии со стратегией развития организации. Принципы уменьшения затрат:

● снижение себестоимости продукции (удешевление производственных процессов без ухудшения качества товаров);

● оптимизация налогообложения (получение статуса малого предприятия);

● сокращение кадровых затрат (уменьшение суммарных расходов на содержание персонала);

● эффективный менеджмент (рациональное использование трудовых, временных, денежных, технологических ресурсов).

Снизить себестоимость товаров — значит, получить возможность реализовывать продукцию достойного качества по более низкой рыночной цене. С целью оптимизации налогообложения, сокращения кадровых издержек и увеличения эффективности менеджмента хорошо зарекомендовали себя аутсорсинговые технологии. Они позволяют переложить часть обязанностей компании на плечи надежных подрядчиков. Заказать такие услуги можно в аккредитованном аутсорсинговом агентстве – outstaffing-sovetnik.ru.

Улучшение финансовых результатов деятельности предприятия — проверенный путь к ее успешному развитию на рынке!