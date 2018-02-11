Воскресенье, 11 февраля 2018

Запуск космического грузовика “Прогресс МС-08″, который около полудня по Москве должен был отправиться с Байконура к Международной космической станции, в последний момент отменили. Об этом сообщает Интерфакс.

Новая попытка запуска назначена на вторник, 13 февраля.

По информации неназванного источника агентства в отрасли, вероятной причиной срыва послужили проблемы в системе управлении ракеты-носителя “Союз-2.1а”. “Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь”, – пояснил собеседник Интерфакса.

В последние годы при запусках российской космической техники регулярно происходят сбои. Так, 28 ноября 2017-го спутник “Метеор-М”, отправленный с космодрома Восточный, упал в Атлантический океан. В “Роскосмосе” аварию объяснили ошибкой в алгоритме разгонного блока “Фрегат” после его отделения от ракеты-носителя. “Если бы этот пуск происходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас, возможно, аварии и не было бы”, – уверял гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.