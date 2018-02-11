Воскресенье, 11 февраля 2018

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) удалила из своего Инстаграма все фото с вице-премьером Сергеем Приходько и все, кроме одного, – с олигархом Олегом Дерипаской. Об этом поздно вечером в субботу сообщила “Медиазона”.

Одновременно Рыбка объявила, что завела в Инстаграме резервный аккаунт – на случай, если действующий будет закрыт.

Единственное оставшееся фото с Дерипаской, на котором Рыбка изображена с олигархом на яхте за чайным столом, – иллюстрация к опубликованной 14 октября прошлого года рекламе тренинга “Охота на олигарха”. “Любовница Олегарха Настя Рыбка совместно с героиней секса на набережной Сашей Травкой проведут эксклюзивный выездной тренинг для девочек от 18 до 23 лет”, – говорится в объявлении (орфография оригинала).

Накануне Дерипаска подал в Усть-Лабинский райсуд Кубани иск к Рыбке за публикацию без его согласия материалов о его личной жизни. Вторым ответчиком по иску выступает любовник и “тренер” Рыбки Александр Кириллов (Алекс Лесли).

К лидеру Партии прогресса Алексею Навальному Дерипаска претензий не заявил, хотя пресс-секретарь олигарха и отметил, что оппозиционер “незаконно использовал информацию о частной жизни” миллиардера, а сам Дерипаска ранее сообщал о намерении подать к Навальному иск о защите чести и достоинства.

В комментарии РБК Рыбка вечером 10 февраля заявила, что возможной причиной подачи иска к Кириллову стала “банальная ревность”. “Из всех моих мужчин наибольшее внимание привлекает почему-то он”, – заметила знакомая Дерипаски о своем “тренере”.

“Я ему (Дерипаске. – Ред.) сегодня звонила, он не ответил на телефонный звонок и, видимо, обиделся”, – добавила Рыбка.

В рамках обеспечительных мер по иску все материалы, основывающиеся на постах Рыбки, и были включены в реестр запрещенных сайтов. В частности, полностью заблокирован сайт Навального.

В пятницу вечером “Медиазона”, “Радио Свобода” и другие СМИ получили уведомления Роскомнадзора о том, что фильм Фонда борьбы с коррупцией “Секс-охотница разоблачает взяточника” включен в реестр запрещенной информации. Редакция “Медиазоны” под угрозой блокировки фильм удалила.

Фильм-расследование о Приходько, основывающийся в частности на публикациях Рыбки, Навальный опубликовал в четверг. Как утверждает оппозиционер, отдых в Норвегии можно расценивать как форму взятки вице-премьеру от Дерипаски. В одном из видео, помещенных Рыбкой в Инстаграме, Дерипаска и некто похожий на Приходько обсуждают на яхте российско-американские отношения. Летом 2017-го Associated Press сообщала, что Дерипаска еще в 2005 году нанял Пола Манафорта, будущего начальника избирательного штаба Дональда Трампа, для лоббирования интересов Кремля в США.

Навальный также привел данные об элитной недвижимости Приходько и его жены – даче площадью 1580 квадратных метров, большом земельном участке и двух квартирах в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. Оппозиционер ставит под сомнение официальную версию о высоких доходах жены Приходько. Он предполагает, что имущество приобретено на взятки вице-премьеру от олигархов.

В пятницу ФБК отправил в СКР и Генпрокуратуру с требованием проверить сведения, изложенные в расследовании. В фонде пообещали отправить в понедельник аналогичное заявление главе управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову.