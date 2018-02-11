Воскресенье, 11 февраля 2018

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Василия Опанасенко приговорила 21-летнего русского мусульманина Александра Бенденко к 17 годам строгого режима по делу “диверсионно-террористической группы”, якобы действовавшей в Карачаево-Черкесии. О приговоре, вынесенном 9 февраля, тогда же сообщил “Кавказский узел”.

В качестве дополнительного наказания Бенденко назначено полтора года ограничения свободы по выходе из колонии.

Амич Сапигулаев, Расул Сайпудинов и Бац Хабибов осуждены к 12, а Музакир Паунежев – к 9 годам строгого режима, все четверо – с годовым ограничением свободы по отбытии сроков.

Беременная Лилит Хозиева, 27-летняя исламская жена Бенденко, получила 8 с половиной лет общего режима, также с годовым ограничением свободы.

Пятерым из шести фигурантов дела судьи назначили бóльшие сроки, чем запрашивал в прениях прокурор Азрет Джабаев. Для Бенденко он требовал 15 лет, для Сапигулаева, Сайпудинова и Хабибова – 10, для Паунежева – 8 с половиной лет строгого режима.

Меньше, чем требовал прокурор, получила только Хозиева. Для нее Джабаев требовал 10 лет общего режима.

Ранее на нынешней неделе больший срок, чем запрашивал прокурор, – 19 лет строгого режима против 18 – дали Лечи Гадамаури – основному фигуранту дела “Орджоникидзевского джамаата”. Это дело также рассматривалось в СКОВСе.

Бенденко был объявлен виновным по части 1 статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору).

Хозиева осуждена по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и частям 2 статей 222 и 222.1 УК, Сайпудинов, Сапигулаев и Хабибов – лишь по частям 2 статей 208 и 222, а Паунежев, – только по части 2 статьи 208 кодекса.

Предварительных слушаний по делу не проводилось. В рамках разбирательства по существу, продолжавшегося с 30 августа 2017 года, прошло около 35 заседаний.

Прения сторон заняли четыре заседания с 30 января по 6 февраля. Адвокаты требовали для своих клиентов оправдательного приговора.

Сапигулаев и Паунежев, выступая с последним словом, заявили о своей невиновности. Они заметили, что все признательные показания на следствии были даны под давлением. Бенденко указал, что у обвинения отсутствуют видео- и аудиозаписи, подтверждающие, что другие подсудимые давали ему баят (присягу). В то же время он признал, что “оступился”, и попросил судей дать ему “последний шанс”.

Остальные трое подсудимых отказались от выступлений с последним словом, заявив, что поддерживают позиции своих адвокатов.

Защитники фигурантов заверили, что обжалуют приговор. Адвокат Наталья Беликова, защищавшая Хозиеву, среди прочего указала, что забеременела ее клиентка уже в СИЗО. “Само нахождение моей подзащитной в состоянии беременности говорит о том, что это была сделка со следствием: очевидно, им (с Бенденко. – Ред.) обещали дать свидание в обмен на признательные показания”, – заметила адвокат.

На воле у Хозиевой осталась малолетняя дочь.

Осужденные по делу – жители Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья. О задержании фигурантов УФСБ по Карачаево-Черкесии объявило 20 октября 2016 года. Как утверждалось, группа под руководством Бенденко намеревалась совершать диверсии, теракты и нападения на силовиков для дестабилизации обстановки в регионе. Заявлялось, будто у обвиняемых изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатку, камуфляж, а также видеозаписи их присяги “Исламскому государству”.

На суде пятеро из шести обвиняемых сообщили о пытках. В частности, Хозиева на допросе 25 сентября прошлого года заявила, что 6 октября 2016-го к ней домой вломились шестеро или семеро незнакомцев не в форме, но в масках и повалили ее перед дочерью. До вечера визитеры оставались в доме, изымая вещи. Протокол изъятия хозяйке дали на подпись лишь четыре дня спустя, когда она уже находилась в ИВС.

Незнакомцы обвиняли Хозиеву в сопротивлении, били, раздевали, угрожали изнасиловать и отобрать дочь, а членам семьи подбросить наркотики. Они требовали от нее подписать некие документы, что она в итоге и сделала, не ознакомившись с содержанием бумаг.

В дальнейшем, когда у заключенной появился адвокат, она заявила об отказе от своих показаний и подала жалобы. После этого силовики вывезли Хозиеву за город и стали пытать током. В итоге ей пришлось подписать еще ряд бумаг.