Воскресенье, 11 февраля 2018

За первую неделю февраля от авиаударов в Сирии погибли больше 1000 гражданских лиц. Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на доклад Совета ООН по правам человека.

Наибольшее число жертв принесли налеты авиации диктатора Башара Асада.

Как отмечается в докладе, нынешний период войны – один из самых жестоких за все шесть лет с момента начала конфликта.

Российские войска, выступающие на стороне Асада, также наносят удары по гражданским лицам. 30 января Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил, что за 28 месяцев, прошедших с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в конфликт в ближневосточной стране, от российских ракетных и бомбовых ударов погибли 6009 мирных жителей, в том числе 1642 ребенка и подростка моложе 18 лет и 1005 женщин от 18 и старше.

В прошлую субботу в мухафазе Идлиб джихадисты сбили российский штурмовик Су-25. Пилот погиб. В ответ Россия 3-4 февраля нанесла целый ряд ударов по гражданским объектам. Налетам подверглись жилые дома в городах Идлиб, Мааррет-эн-Нууман, Саракиб, а также поселки Хан-эс-Субль, Кафр-Нубль и Маасран. В Мааррет-эн-Нуумане была также разбомблена больница.

Сообщалось о десятках погибших и раненых. В частности, в Хан-эс-Субле погибли не меньше 10 человек, в том числе дети, в Маасране – семья из 7 человек. Публиковалась также предварительная информация о гибели 5 мирных жителей в результате бомбежки жилого дома в Кафр-Нубле и еще 15 – при налете на пятиэтажку в Идлибе.

Между тем в Москве, как и ранее в подобных случаях, настаивали, что наносили удары только по джихадистам, причем использовали “высокоточное оружие”.