Воскресенье, 11 февраля 2018

Для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе стоит переносить зимние каникулы в школах. Такое заявление в опубликованном в воскресенье интервью “Российской газете” сделал вице-премьер Александр Хлопонин.

Чиновник сослался на “передовой международный опыт”. “Как происходит в Европе? – заметил он. – Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы… Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега – значит, мы прозевали лыжный сезон”.

Поэтому, продолжил Хлопонин, есть идея провести эксперимент. “Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы”.

Окончательного решения, однако, по вопросу пока не принято, заключил чиновник.

В действительности, по данным Ski.Ru, во всех странах Европы рождественские каникулы в школах приходятся на одно и то же время – с 23 декабря по 5 января. Однако в ряде стран в феврале – начале марта школы закрываются также на двухнедельные зимние каникулы. Именно февраль и является горнолыжным сезоном в Альпах. Во Франции конкретное время зимних каникул различается в зависимости от территориальной зоны: в первую неделю начинаются каникулы в зоне A, во вторую – в зоне C, а в третью, когда школьники зоны A уже возвращаются на учебу, – в зоне B. При этом сроки каникул устанавливаются властями заранее и от погоды не зависят.