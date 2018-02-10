Суббота, 10 февраля 2018

В Подмосковье разбился Ан-148 “Саратовских авиалиний”, на борту которого находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Об этом сообщает Интерфакс.

Около 15 часов мск вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск, Оренбургская область. Вскоре появилась информация, что он пропал с радаров.

Несколько позже выяснилось, что лайнер рухнул в поле у деревни Аргуново Раменского района.

Как передает ТАСС, все находившиеся на борту погибли.

Позже выяснилось, что в числе пассажиров были трое несовершеннолетних: 5-летняя девочка и подростки 12 и 17 лет.

Упавший лайнер эксплуатировался около восьми лет. Ранее он принадлежал авиакомпании “Россия”.

“Медуза” со ссылкой на Интерфакс, который, в свою очередь, ссылался на анонимный источник, передала, что Ан-148 столкнулся с вертолетом “Почты России”. На видео с места крушения, которое опубликовано на ВК-странице “Mash | Мэш”, отмечается, что среди обломков найден груз писем.

Однако “Почта России” информацию опровергла. “У нас нет своих вертолетов”, – заметили в пресс-службе предприятия.

При этом первоначально “Почта России” утверждала, что корреспонденцию – 20-килограммовый мешок с письмами – перевозил сам разбившийся лайнер. В дальнейшем на предприятии заявили, что на борту вовсе не было писем, а были лишь рекламные листовки.

Как передает Life, на место падения самолет выехал глава Минтранса Максим Соколов.

Между тем оренбургский губернатор Юрий Берг направляется в Орск, чтобы организовать помощь родственникам погибших.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой и поручил правительству создать комиссию для расследования трагедии.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Эта норма предусматривает до семи лет колонии. Следствие будет вести центральный главк ведомства.

Проверку работы диспетчеров и обслуживания самолета начала также прокуратура.