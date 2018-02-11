Воскресенье, 11 февраля 2018

Бориспольский горрайсуд Киевской области Украины арестовал по запросу России на 40 суток 25-летнего Али Бакаева, которого называют организатором атаки, якобы совершенной в марте 2017 года вооруженным подпольем на базу Росгвардии в чеченской станице Наурской. О решении, вынесенном уже некоторое время назад, в воскресенье сообщили “Кавказ.Реалии” со ссылкой на адвоката НПО “Право на захист” Станислава Красника, который представляет интересы эмигранта.

Бакаев помещен в СИЗО-13 “Лукьяновский” в Киеве. Красник подал на апелляцию, однако слушания отложили из-за неявки прокурора. Новое заседание назначено на понедельник.

Адвокат добавил, что пока Бакаев не обратился в Государственную миграционную службу Украины с ходатайством о предоставлении политического убежища, как планировал с самого начала, поскольку до сих пор не имел такой возможности.

Бакаев был задержан по запросу России 31 января сразу по прилете в киевский аэропорт Борисполь из Каира, где он, по информации “Кавказ.Реалий”, жил с апреля прошлого года. При этом жену и ребенка эмигранта беспрепятственно допустили на Украину.

Как российские власти, так и защита Бакаева сообщала, что он находится в розыске по линии Интерпола. Между тем в базе разыскиваемых лиц на сайте международной полицейской организации карточка россиянина отсутствует.

За 40 дней ареста Бакаева Россия должна представить документальное обоснование своего запроса на экстрадицию.

Как утверждали в Чечне, атака на войсковую часть № 3761 в Наурской была предпринята в ночь на 24 марта прошлого года. В ней якобы участвовали восемь боевиков; шестерых убили, а двое сумели уйти. Глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что нападавшие хотели захватить оружие для совершения “резонансных терактов”.

СКР, однако, позже сообщал, что в атаке участвовали только те шесть человек, которые были убиты. Как заявлялось, они погибли от ответного огня, когда убили шестерых и ранили еще троих силовиков.

Организатором нападения помимо Бакаева следственное ведомство называло одного из убитых – Хабила Муридова. При этом родственники эмигранта, в отличие от “Кавказ.Реалий”, сообщали, что Бакаев уехал в Египет не в апреле, а еще в предыдущем месяце, за несколько дней до инцидента.

Уже 25 марта “Новая газета” опубликовала фото убитых людей, объявленных участниками атаки. Снимки свидетельствуют, что их захватили живыми, а затем расстреляли в упор выстрелами в голову. При этом у одного из погибших муляж самодельной бомбы оказался примотан скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови, а на руке было заметно повреждение, напоминающее след от наручников.

Издание также отмечало, что, согласно первоначальным официальным сообщениям, огнестрельного оружия у нападавших не было – только ножи, а также гранаты и бомбы. В то же время власти заявляли, что по крайней мере некоторые силовики в результате нападения получили пулевые ранения.

“Кавказский узел” сообщал, что все шестеро граждан, объявленных нападавшими, жили в Наурской и находились в родственных или дружеских отношениях. Трое были опознаны как уроженцы станицы братья Муридовы, остальные – как Закараев, Акбулатов и Мусалиев, родившиеся в Ростовской и Волгоградской областях.

31 марта по делу был задержан житель Наурского района Ибрагим Джамалов. Как утверждал СКР, он не принимал личного участия в атаке, однако помогал в приготовлении к ней. 21-летнему на тот момент Джамалову вменили часть 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании), предусматривающую от 8 до 15 лет колонии. Сообщалось, что молодой человек дал признательные показания.

В середине июня в интернете появилось обращение Бакаева. Он сообщил, что не причастен к атаке на базу Росгвардии, а организатором группировки силовики объявили его потому, что он практикующий мусульманин и был знаком с убитыми и Джамаловым.

Относительно Джамалова Бакаев заявил, что убежден в его невиновности. “Ибрагима под пытками заставили взять всю вину и свидетельствовать против меня, – заметил эмигрант. – Мы все знаем, что случается под пытками, что такое пытки, какими пытки бывают – это всем хорошо известно”.

В начале декабря дело Джамалова ушло в суд. 25 декабря судья Наурского райсуда Николай Никифоров вынес подсудимому приговор. Все разбирательство по существу, включая оглашение приговора, заняло одно заседание. Какой именно срок получил Джамалов, неизвестно. Адвокат осужденного Ткаченко подал апелляционную жалобу.